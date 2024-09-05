В чем проблема с помощью на 50 млрд долларов Украине от Запада: объяснение политолога

Фесенко объяснил, что во время поездки в США украинская делегация среди прочего также занималась вопросом предоставления Украине финансовой помощи на сумму 50 миллионов долларов.

Отметим, что Politico опубликовало информацию, согласно которой Запад может задержать предоставление финансовой помощи Украине из-за успеха вице-президента США Камалы Гаррис в предвыборной кампании.

"На самом деле политическое решение вот об этом кредите, залогом для которого должны быть российские активы. Кредит на 50 млрд долларов для Украины. Решение было принято на саммите НАТО. Политическое. Но его нужно юридически согласовать. Механизмы нужно согласовать. В чем там проблема? Это кредит не для нас, это кредит для стран, которые будут участвовать в этом пакете финансовой помощи. И они между собой должны разделить сколько и кто дает денег.

Он рассказал, что проблема состоит в том, что нет решения о том, как юридически оформить согласование интересов и механизмов.

Как всегда, когда речь идет о деньгах, торгуются. Проблема главная в этом. С чем я согласен в публикации Politico, то это то, что действительно сама эта инициатива появилась в связи с тем, что боялись победы Трампа. И потому хотели принять решение еще до выборов США, а поскольку сейчас результат может быть иным...Поэтому да, борьба за то какая у кого должна быть квота в этом кредите продолжилась и в определенной степени обострилась", - отметил Фесенко.

В то же время, политолог отметил, что надо понимать, что если вдруг Камала Харрис станет президентом и если Демократической партии США, например, удастся получить большинство в нижней палате Конгресса, тогда есть шансы на то, что мы получаем продолжение военной и финансовой помощи от США.

"Так что риски определенные. Это очень важная тема для нас. Эти 50 млрд очень важны. Я думаю Зеленский, когда будет в Штатах, будет встречать с Камалой Гаррис и будет говорить об этом обязательно. И сейчас я думаю тоже будет на международных встречах поднимать этот вопрос. Но все же это пока не так критично, как может сложиться впечатление после этой публикации (в Politico - ред.)”, - заявил он.