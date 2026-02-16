Почему не приходят 6500 гривен "зимней поддержки"? Разъяснение ПФУ

В ответ на вопрос пользователей в Пенсионном фонде отметили, что сейчас готовятся изменения в нормативные документы. Они позволят использовать средства, предусмотренные в утвержденном правительством бюджете ПФУ на 2026 год, в том числе и для осуществления этих выплат.



В ПФУ объяснили, когда начислят 6500 гривен помощи украинцам (скриншот со страницы ПФУ в Facebook)

Кому начислили деньги

В начале декабря 2025 года Министерство социальной политики сообщало, что 6 декабря 13 086 украинцев из наиболее уязвимых категорий должны были получить по 6500 гривен в рамках правительственной программы "Зимняя поддержка". Первые транши на общую сумму 85 млн грн тогда уже были перечислены на специальные счета.

Всего в Пенсионный фонд поступило более 463 тысяч заявлений. Более 385 тысяч заявителей получили согласование на выплату. В январе Минсоцполитики обещало, что все, кому согласовали заявки, начислят деньги в течение 10 дней.

Впрочем, несмотря на эти обещания, многие граждане сообщают, что по состоянию на 16 февраля деньги на счета так и не поступили.