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Почему Пригожин призывал окончить войну: ответ Буданова

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Призывы владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина окончить войну против Украины показывает настроения в России. Это констатация того, что в РФ не все идет по плану.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Разведчик прокомментировал недавнюю статью от имени Пригожина, в которой призывали завершить так называемую "спецоперацию".

"Пригожин - один из новых лидеров, назовем это так. Понравится нам это или не понравится, но это факт. Он ретранслирует позицию многих людей, которые с ним связаны. Это достаточно влиятельные люди в российском руководстве. То, что ситуация плохая для России - мы с вами об этом говорили. Она для нас плохая, она и для них плохая. Это не может продолжаться вечно. И они понимают, что вопрос выживания для них стал", - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что после завершения войны россиянам придется искать виновных, поэтому легче сказать, что "все идет по плану" и "мы победили".

"Вы понимаете, в чем парадокс? Ни один человек вам не сможет сказать, а какие цели, какова цель "специальной военной операции". Ее не существует. Исходя из того, что ее не существует, это позволяет в любой момент объявить о то, что цель достигнута", - заявил глава разведки.

Напомним, по мнению Буданова, Россия после захода Украины в Крым будет оправдівать поражение, а российская пропаганда уже очертила, как будут показывать события на полуострове.

Также руководитель ГУР Минобороны оценил, могут ли россияне выйти на протесты против диктатора Владимира Путина.

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