ua en ru
Пн, 20 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Почему пикапы чаще всего закупают для фронта: что говорят военные и эксперты

14:12 20.07.2026 Пн
2 мин
Какие требования к пикапам на фронте?
aimg Константин Широкун
Почему пикапы чаще всего закупают для фронта: что говорят военные и эксперты Фото: пикапы для ВСУ закупают чаще всего (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Легкие коммерческие полноприводные автомобили с кузовом "пикап" оказались наиболее универсальными машинами на фронте.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пикапы и коряги" : на чем ездит армия, и пересядут ли ВСУ на украинские авто".

Как отмечают собеседники издания сразу нескольких автоимпортеров, официально продающих легкие коммерческие авто, "пикап" – это скорее сленговое название легкого грузовика. Собственно, легкие внедорожные грузовики – очень удобная база, как для полноразмерного пикапа, так и для спецтранспорта на основе такого шасси.

Как отметили в Фонде Сергея Притулы, пикапы оказались самым лучшим решением для многоцелевого применения. Их используют для подвоза личного состава и боекомплекта как платформы для мобильных огневых групп, ремонтных комплексов, катапульт БпЛА, логистики НРК и т.д.

Технические особенности пикапов

Рамная конструкция, полный привод и дизельный двигатель делают пикап фактически универсальной заготовкой для моделирования любых решений как на линии боевого столкновения, так и для тыловых задач.

В гражданском сегменте это единственный доступный из автосалона автомобиль, способный выдерживать такие же нагрузки, как и специально разработанная военная техника. К тому же он позволяет производить доработку. За адекватный бюджет решается вопрос с усилением подвески и улучшением проходимости.

Ключевые требования пикапов для войска

Закупщики в разговоре с РБК-Украина подчеркивают, что при выборе авто ориентируются, прежде всего, на модели, имеющие историю производства и знающие на локальных сервисах.

По словам военных, потребности фронта диктуют высокие требования к надежности и ремонтопригодности техники в условиях, когда нет возможности добраться до официального сервиса или профильного СТО. Поэтому решения часто принимаются совместно с военными, учитывая реальные возможности рынка.

К сожалению, сейчас большинство мировых производителей внедряют системы, очень актуальные в гражданской жизни, но крайне вредные на фронте. Например, слишком чувствительны топливные системы или специфические технические решения, которые из-за повреждения только одной проводки системы ABS могут в мгновение ока остановить автомобиль.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывала о Топ-5 полноразмерных пикапов для украинского бездорожья .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину
Новости
Сырский раскрыл положение дел в Константиновке, куда вошли россияне
Сырский раскрыл положение дел в Константиновке, куда вошли россияне
Аналитика
Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне