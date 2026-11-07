Почему переселенцам отказывают в выплатах? Омбудсмен перечислил основные основания

Переселенцы могут потерять государственную помощь из-за депозита, крупной покупки или превышения предельного дохода семьи. В то же время, органы должны проверять данные и учитывать обстоятельства конкретной семьи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
По словам Лубинца, для многих ВПО право на помощь зависит от доходов семьи. Среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не должен превышать 10380 гривен. Для отдельных уязвимых категорий переселенцев выплаты могут продолжаться вне зависимости от дохода.
Омбудсман объяснил, что во время проверки права на помощь государственные органы учитывают:
В то же время Лубинец подчеркнул, что формальное соответствие этим критериям еще не является основанием для отказа. Данные в государственных реестрах могут быть неполными или ложными.
Поэтому решение об отказе или прекращении выплат должно основываться на проверенных данных, предусмотренных законом исключениях и документах, предоставленных самим человеком.
Правила для переселенцев в последнее время менялись. 22 октября вступил в силу новый закон об ВПО, обновивший учет переселенцев и подходы к их поддержке. РБК-Украина также объясняла, в каких случаях статус ВПО могут снять автоматически.
С 2027 года помощь может увеличиться. Бюджетный комитет Совета поддержал поручение правительству проработать повышение выплат для переселенцев.