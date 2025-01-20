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Почему Patriot и SAMP-T не смогут сбить "Орешник": объяснение Defense Express

Понедельник 20 января 2025 16:17
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Почему Patriot и SAMP-T не смогут сбить "Орешник": объяснение Defense Express Иллюстративное фото: СМИ выяснили, почему Patriot и SAMP-T не смогут сбить "Орешник" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

ЗРК Patriot и SAMP-T отлично показали себя в Украине при сбивании различных целей. Однако российская ракета средней и межконтинентальной дальности "Орешник" может стать для них недосягаемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет издание, каждый комплекс ПВО имеет свое предназначение. Однако Patriot PAC-3 и SAMP-T не способны перехватить "Орешник", поскольку были созданы для противодействия баллистическим ракетам оперативно-тактического уровня с дальностью полета до 1000 километров.

В Defense Express напомнили, что маршевый участок баллистических ракет средней и большей дальности проходит на высотах более 100 км. При этом скорость вхождения в атмосферу составляет около 3-4 км/сек для баллистических ракет средней дальности и 5-7 км/сек для межконтинентальных.

Именно поэтому Patriot PAC-3 и SAMP-T в теории смогут отработать по боевым частям таких целей, которые уже находятся в атмосфере. Но реальная эффективность все же остается под вопросом.

Сейчас основной проблемой для этих ЗРК является то, что "Орешник" имеет раздельную головную часть с блоками индивидуального наведения. Это оружие РФ несет от шести боеголовок и ложные цели. А вот количество целей, которые могут одновременно поражать Patriot и SAMP-T ограничено. Именно поэтому они не смогут одновременно перехватить все боеголовки "Орешника".

В Defense Express считают, что даже комплекс THAAD не справится с такой задачей. Несмотря на то, что он предназначен для перехвата баллистических ракет средней дальности, он все же имеет ограничения по количеству целей, которые может одновременно обстреливать.

Именно поэтому самым эффективным методом перехвата такой ракеты является ее уничтожение до того, как начался процесс разведения и необходимо поразить только один объект. Такую возможность имеет американская зенитная управляемая ракета SM-3, которая используется с кораблей с системой Aegis или в стационарной сухопутной версии Aegis Ashore.

Российская ракета "Орешник"

Напомним, что 21 ноября россияне впервые за полномасштабную войну запустили ракету "Орешник" по городу Днепр. Тогда российский диктатор Владимир Путин заявил, что таким образом Россия провела испытания этого типа вооружения.

Ранее британская разведка проанализировала ракету "Орешник". Подробнее - в материале РБК-Украина.

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