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Почему опросы по Трампу и Харрис могут ошибаться: объяснение американского ученого

Четверг 31 октября 2024 16:50
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Почему опросы по Трампу и Харрис могут ошибаться: объяснение американского ученого Фото: Дональд Трамп и Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Опросы относительно рейтинга поддержки Дональда Трампа и Камалы Харрис в избирательной гонке могут ошибаться. Ведь социологи сталкиваются с рядом проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку американского профессора Майкла Бейли.

"Хотя социологи, использующие вероятностные методы, неохотно работают с неслучайными выборками, другие полностью отказались от случайного отбора и используют неслучайные методы - в частности онлайн-опросы с добровольным участием. Несмотря на то, что опрос в Интернете может вносить предубеждения и давать неточные результаты" , - объяснил Бэйли.

По его словам, учитывая распространение неслучайных выборок, оба типа исследований сильно полагаются на всевозможные корректировки. Среди них главное использование инструментов для компенсации предубеждений в их (часто крайне нерепрезентативных) сырых данных.

Например, доля молодежи, которая участвует в опросе, обычно значительно ниже их доли в общей популяции, и часто в выборке не хватает республиканцев, что угрожает политическим опросам.

"Но кто может сказать, является ли корректировка правильной? Хотя опросник может знать долю молодежи в штате, он не может узнать процент республиканцев без - вы уже догадались - опрос", - отметил американский ученый.

Бейли подчеркнул, что даже если опросники могут скорректировать выборку до нужного процента республиканцев, почти невозможно определить, имеют ли они правильное соотношение консерваторов, не поддерживающих Трампа, и его сторонников.

Выборы в США

Напомним, 5 ноября в США пройдут президентские выборы. Кандидатами на этот пост являются нынешний вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис (от Демократической партии) и бывший американский лидер Дональд Трамп (от Республиканской партии).

Вчера СМИ сообщали, что преимущество Харрис над Трампом в гонках на выборах в США сократилось до 1%. Сейчас у Харрис 44% поддержки избирателей, у Трампа - 43%.

Подробнее о рейтингах Трампа и Харрис - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Камала Харрис
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