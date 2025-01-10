Почему в новый пакет помощи США заложили не все одобренные Конгрессом средства: ответ Пентагона

"Важно понимать, что это полномочия власти - использовать эти средства. Я не буду спекулировать о том, что может сделать следующая администрация. Но мы знаем, что в нашем Конгрессе есть сильная двухпартийная поддержка Украины... Мы полностью осознаем важность борьбы Украины для безопасности всех нас", - заявил Райдер.

Отвечая на вопрос о том, не исчерпаны ли запасы вооружения Штатов в вопросе помощи Украине, Райдер ответил, что США всегда нужно балансировать между собственными потребностями и тем, что они готовы сделать для Киева.

"Но опять же, важно подчеркнуть, что здесь не только Соединенные Штаты. Это международные усилия, подкрепленные 50 странами, которые объединились для поддержки Украины", - добавил он.

Помощь Украине со стороны США

30 декабря 2024-го Штаты объявили о выделении Украине 3,4 миллиарда помощи. Тогда же пакет поддержки включал системы ПВО, артиллерию и другое критически важное вооружение.

Уже 8 января США заявили о финальном пакете поддержки Киева от администрации президента США Джо Байдена на сумму 500 млн долларов. В то же время около 3,8 млрд долларов, которые были заложены Конгрессом, остаются неиспользованными.