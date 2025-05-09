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Почему новым Папой Римским выбрали именно Льва ХIV: эксперт объяснил критерии отбора

Пятница 09 мая 2025 15:55
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Почему новым Папой Римским выбрали именно Льва ХIV: эксперт объяснил критерии отбора Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник

При избрании нового Папы Римского главную роль сыграла именно компетентность кардинала Роберта Фрэнсиса Прево во многих ватиканских структурах.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал богослов и эксперт по межрелигиозному диалогу Тарас Дзюбанский.

По словам Дзюбанского, Лев XIV более 20 лет работал в Латинской Америке в качестве пастора и миссионера. Также он является хорошим менеджером, которому бывший Папа Римский Франциск, после введения его в сан кардинала, поручил быть ответственным за назначение всех епископов мира, что является очень большой ответственностью.

Еще одним достижением Льва XIV было и то, что он отвечал за менеджмент в почти 50 странах августинских монастырей, поскольку сам является монахом-августинцем.

"То есть он как пастор, как менеджмент, как руководитель и как богослов, он же себя очень хорошо проявил. Это, наверное, были такие критерии, которыми и руководствовались кардиналы, когда они голосовали за этого кардинала", - пояснил эксперт.

Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским

7 мая кардиналы Римско-католической церкви начали конклав с целью избрания нового Папы. Первая попытка завершилась безрезультатно, однако уже на следующий вечер удалось достичь согласия, и над Сикстинской капеллой появился белый дым, что означало - новый Папа Римский избран.

Им стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево. В качестве папского имени он взял имя Лев XIV. Он стал первым Папой Римским в истории, являющимся гражданином США.

В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о новом Папе Римском.

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