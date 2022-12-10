Почему Германия не может отправить ракеты Patriot Украине: ответ МИД

Германия не может отправить ракеты Patriot Украине, потому что их нет на складах. Они являются частью системы коллективной обороны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра МИД Германии Тобиаса Линднера украинской службе "Голос Америки".

"Если быть очень откровенным, это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто налицо, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО", - сказал он. Министр рассказал о договоренности с Польшей о командировке группы военных Германии в Польшу для изучения локации, где могут быть размещены системы Patriot. "Мы привержены защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО", - добавил Линднер.