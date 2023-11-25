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Почему невозможно выполнить требования польских протестующих: объяснение Деркача

Фото: Сергей Деркач, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Польское правительство не может в одностороннем случае повлиять на соглашение между Украиной и Европейским союзом по либерализации грузовых перевозок. Это одно из требований протестующих.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, передает корреспондент РБК-Украина.

"Фактически единственное основное требование протестующих, это отмена соглашения о либерализации грузовых перевозок и возвращение к разрешениям. Соглашение действует уже фактически полтора года и должно действовать еще до 30 июня 2024 года. Оно было подписано между Украиной и Европейским союзом, поэтому польскому правительству, разумеется, в одностороннем случае невозможно что-то осуществить", - пояснил Деркач. 

Протест ради блокады, а не диалога 

По словам замминистра, протестующие хорошо знают об этом, в связи с чем, как кажется украинской стороне, польские перевозчики устроили протест, чтобы физически заблокировать границу, а не решать вопрос за столом переговоров. 

Деркач добавил, что украинская сторона уже трижды встречалась с представителями правительства Польши и Европейской комиссии на границе. Стороны согласились о продолжении диалога, чтобы решить вопрос о дальнейшей работе в части соглашения. 

"Но на сегодня оно (соглашение, - ред.) действует. Протестующие фактически ставят в невозможность решения этой ситуации польское правительство и ЕС, и просто физически блокируют границу на неопределенный срок", - отметил Деркач. 

Протестующие нарушают международные соглашения 

Нарушения по недопуску гуманитарной помощи и опасных грузов, которые допускают протестующие, являются нарушением международных соглашений и условий, при которых перевозчики получили разрешения от местных властей на проведение протеста. 

Во время разговора с протестующими, Деркач заявил, что уже 4 декабря состоится заседание Европейской комиссии и призвал протестующих пропустить грузовики, чтобы не терять времени. Польские перевозчики, со своей стороны, отказались от "паузы".

Более того, последние заявили, что якобы пропускают через границу гуманитарную помощь и опасный груз. На самом же деле, все грузовики стоят.

Блокировка КПП на границе с Украиной

С 6 ноября польские перевозчики начали забастовку и заблокировали три КПП, среди которых:

  • "Ягодин-Дорогуск";
  • "Краковец-Корчева";
  • "Рава-Русская-Позвоночник".

Перевозчики выдвинули ряд требований, среди которых:

  • возобновление разрешительных отношений с Украиной;
  • усиление транспортных правил;
  • запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне ЕС;
  • получение доступа к украинской системе "Путь";
  • разделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "Евчера";
  • выделение отдельных очередей для пустых автомобилей

С начала блокады на границе Украины и Польши умерли уже двое перевозчиков.

Для того чтобы узнать больше о ситуации на границе с Польшей, по состоянию на 25 ноября, можно ознакомиться с репортажем РБК-Украина.

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Польша