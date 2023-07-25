Ситуация на фронте сегодня 25 июля

За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Украинские военные поразили 9 артиллерийских средств противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 72 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, под огонь попали территории северо-восточнее Леоновки Черниговской области;

Середина-Буда, Бояро-Лежачие, Белополье, восточнее Угроедов, юго-восточнее Поповки Сумской области и Стрелечья, Огурцово, Бочково, Нестерное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении авиаудары зафиксированы возле Тернов, Ольшаной и Кисловки, а артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Враг нанес авиационных ударов в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Клещиевка, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Северное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки и Невельского.

В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Максимилиановка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Степное, Лобковое, Каменское Запорожской области; Бургунка, Львов, Тягинка, Никольское, Днепровское, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла удар по пункту управления врага, 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 6 по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение суток нашими защитниками были уничтожены 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.