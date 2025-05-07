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Почему могут не пустить человека на автобус международного сообщения: перечень причин

Фото: Автобус международного сообщения (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы все чаще выбирают международные автобусы как доступный и удобный способ добраться до Европы. Впрочем, даже если у вас на руках есть билет, это не всегда означает, что вы точно поедете. Существует ряд причин, по которым водитель или перевозчик имеют полное право не пустить пассажира в салон.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Главное - соблюдение правил

Как объясняют перевозчики, наличие билета - лишь один из обязательных пунктов. Человек должен иметь полный пакет документов для пересечения границы, не нарушать правила поведения в транспорте и не представлять угрозы для других пассажиров.

Некоторые компании публично отмечают, что пассажира могут не пустить на рейс или высадить из автобуса без компенсации стоимости билета в таких случаях:

  • человек пришел в нетрезвом состоянии;
  • имеет симптомы болезни, опасной для других;
  • нарушает правила поведения;
  • употребляет алкоголь, наркотики или курит в салоне.

Не только водитель, но и контролер

Перевозчики объясняют, что водитель может отказать в посадке, если:

  • нет действительного билета;
  • отсутствуют документы для пересечения границы;
  • пассажир перевозит избыточное количество багажа и отказывается платить;
  • в багаже есть запрещенные вещи (оружие, взрывчатка, химикаты, культурные ценности и т.д.);
  • пассажир пытается провести животное без надлежащей транспортировки;
  • все места уже заняты.

Компании-перевозчики отмечают, что самая частая причина отказа - отсутствие забронированного билета на конкретный рейс. Прийти "на авось" - бесполезно.

Кроме того, водитель имеет право не допустить к поездке людей без документов, разрешающих пересечение границ транзитных и конечной стран маршрута. Опьянение, агрессивное поведение, попытки перевезти запрещенные предметы - тоже основание для отказа. Это вопрос безопасности и ответственности перевозчика.

Позиция юристов

Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в комментарии РБК-Украина пояснила, что законность таких действий подтверждают как Конвенция о международных перевозках пассажиров и багажа, так и Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта (постановление КМУ №176 от 18.02.1997).

"Отказать могут, если отсутствуют свободные места, неправильно оформлен багаж или есть попытка перевезти запрещенные вещи. Также закон предусматривает право водителя не пускать пассажира в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - отмечает Воронкова.

Перед поездкой нужно помнить:

  • билет - не единственное, что нужно для проезда;
  • проверьте документы для пересечения границ (учитывая транзитные страны);
  • придерживайтесь правил поведения;
  • не злоупотребляйте алкоголем перед дорогой;
  • внимательно ознакомьтесь с правилами перевозки багажа и животных.

При подготовке материала были использованы следующие источники: сайты компаний-перевозчиков Benz Express, KLR Bus, Prosto Bus Plus, комментарий адвоката Елены Воронковой для РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине меняют правила организации международных автобусных перевозок. В частности речь идет о цифровизации отрасли, улучшении сервиса и упрощении процедур для перевозчиков.

Также мы писали, что международные пассажирские перевозки поставлены под особую правовую охрану. Это дает право водителям автобусов проверять у пассажиров документы перед поездкой. Если же водитель этого не сделает, его могут оштрафовать.

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Автобусы