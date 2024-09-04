Почему лючок бензобака авто бывает с разных сторон: ТОП-3 главных причины

Мало того, что каждый визит на АЗС означает развод с деньгами, так еще есть негатив другого плана – часто предварительно нужно выполнить непростой маневр, чтобы "попасть" лючком бензобака напротив нужной колонки. Почему горловину бака автомобиля не всегда располагают в удобном для водителя месте?

В конструкции автомобилей есть несколько устройств, устройство которых трудно объяснить законами логики. Но больше всего вопросов вызывает место размещения заправочной горловины топливного бака. Почему у меня налево, а у соседа направо? Почему у кого-то в крыле спереди, а у кого – посередине багажника сзади? На самом деле окончательное решение определяется не утренним настроением конструктора, а несколькими реальными факторами.

Расположение бака

Понятно, что горловина топливного бака должна быть как можно ближе к баку. И если он установлен, скажем, в правом крыле, в правом крыле будет и заливная горловина. А вообще, когда бак было принято размещать под полом багажника, конструкторы чаще всего выводили горловину на заднюю панель кузова. Где часто маскировали ее под номерным знаком или… в заднем фонаре – была и такая мода на американцах эпохи fabulous 1950-60. И заднее центральное расположение максимально удобно с точки зрения подъезда к колонке.

На заднемоторных автомобилях бак часто прятали либо прямо в передний багажник (если это были компактные бюджетные машинки), либо под пол в ногах водителя и пассажира (на спорткупе и родстерах). Горловину оставляли под крышкой багажника или выводили на то или иное переднее крыло.

На массовых легковых автомобилях нескольких последних поколений бака нашли место под задним сиденьем – и безопасно, и удобно с точки зрения компоновки в целом. Следовательно, у конструкторов по пробке остался выбор между левым и правым задним крылом.

Удобство водителя

У водителей разных стран, точнее, регионов мира, свои предпочтения по поводу расположения заправочного лючка. В Европе и скажем Японии, где большинство АЗС компактны, бак лучше иметь с противоположной от водителя стороны, чтобы можно было без проблем открывать двери для выхода. В Америке наоборот, водителям больше нравится расположение бака на водительской стороне – наверное, чтобы лучше видеть показания счетчика и меньше ходить вокруг большой американской машины пешком.

Между тем стоит напомнить, что большинство "всемирных" моделей имеют одинаковый кузов и для стран с левосторонним движением, и для стран с правосторонним движением. При том, что переносить заправочную горловину на современной машине – дело малореальное. Таким образом, нынешние конструкторы выбирают наиболее оптимальный вариант с учетом наиболее важного для данной модели рынка.

Антиочеред

Наконец конструкторам хочется, чтобы у владельца за рулем их машины всегда были только положительные впечатления. И значит, его не должно раздражать, что с его стороны бензоколонки всегда есть очередь машин, а с другой всегда свободно. Следовательно, разработчики каждой модели пытаются учитывать и этот фактор – чтобы на дорогах важных для сбыта данной машины стран было примерно одинаково автомобилей с расположением горловины бензобака влево и вправо.

Кратко

Есть очень простой рецепт, как сделать расположение заправочной горловины удобным для себя: нужно довести маневр точного подъезда под бензоколонку к автоматизму. Делается это путём многократного повторения этого упражнения на собственном автомобиле. Конечно, тренироваться нужно не на настоящей АЗС, а на аналогичном по габаритам объекте, который можно сымитировать с подручных предметов, легких и нетравматических для автомобиля.

Когда придет чувство габарита автомобиля и траектории его колес, дело пойдет повеселее. Ну и еще один вариант – еще при покупке машины выбирать комплектацию с системой камер кругового обзора, позволяющую контролировать приближение к окружающим объектам на экране.