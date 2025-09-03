RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Почему Лунин не будет играть за Украину: испанцы раскрыли реальную причину

Фото: Андрей Лунин пропустит ближайшие поединки "сине-желтых" (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин досрочно покинул расположение сборной Украины и не поможет ей в ближайших матчах квалификации ЧМ-2026.

О причинах сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание AS.

Что случилось с голкипером

Испанское СМИ сообщает, что 26-летний Лунин почувствовал боль в пояснице во время разминки перед матчем Ла Лиги против "Мальорки". Полностью восстановиться он не успел, поэтому дискомфорт имел место и на тренировках сборной Украины.

После консультаций с медиками, тренерский штаб "сине-желтых" решил не рисковать здоровьем игрока и принял решение отправить его на восстановление в расположение клуба.

Таким образом, Лунин не сыграет в ближайших поединках сборной в рамках отбора к ЧМ-2026 - против Франции (5 сентября) и Азербайджана (9 сентября). Вместо этого он сосредоточится на восстановлении в Мадриде.

Кандидаты на место в воротах

Основным вратарем сборной в ближайших матчах будет Анатолий Трубин из португальской "Бенфики".

В распоряжении наставника украинцев Сергея Реброва также Дмитрий Ризнык из "Шахтера" и Георгий Бущан из аравийского "Аль-Шабаба". Последний был срочно довызван в сборную именно из-за травмы Лунина.

В "Реале" же рассчитывают, что Лунин будет готов на 100% к поединку Ла Лиги против "Реал Сосьедада", который состоится 13 сентября в Сан-Себастьяне.

Отметим, что в текущем сезоне украинец еще не сыграл ни в одном официальном матче.

