Левый берег Киева дважды переключали на графики, но не получилось: в YASNO назвали причину

По его словам, на правом берегу сейчас действуют графики отключений, но ограничения длительные. А вот что касается левого берега - там все же экстренные отключения света.

"Уже несколько раз левый берег пробовали переключать на графики, но потребление растет неконтролируемо и превышает возможности системы. Поэтому приходится возвращаться к экстренным отключениям", - пишет Коваленко.

В то же время, в ДТЭК также сообщили, что левый берег столицы пока не имеет графиков, там действуют экстренные отключения света.

"К сожалению, ситуация со светом не позволяет вернуться к графикам отключений на Левом берегу столицы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия массированной атаки. Спасибо жителям Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов за понимание и поддержку", - говорят в компании.