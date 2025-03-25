Почему билеты на поезд нельзя купить онлайн и когда УЗ возобновит услугу

Почему не работают онлайн-сервисы "Укрзализныци"

Из-за масштабной кибератаки, которая произошла 23 марта, онлайн-системы "Укрзализныци" пока недоступны для покупки билетов. Специалисты компании активно работают над восстановлением сервиса, но пока пассажиры могут приобрести билеты только через кассы вокзалов или непосредственно в поезде.

В компании отмечают, что последняя кибератака была очень системная, нетривиальная и многоуровневая. Поэтому к процессу восстановления привлечены не только специалисты "Укрзализныци", но и партнеры, кибердепартамент СБУ и Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события (CERT-UA), действующая при Госспецсвязи. Перед тем, как восстановить работу сервиса, все эти специалисты должны протестировать его на возможные уязвимости.

Когда сервисы возобновят работу

Председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский в эфире телемарафона 25 марта сообщил, что восстановление онлайн-продаж продлится еще некоторое время. Он отметил, что не хочет пока говорить четкой даты восстановления сервисов.

На сегодня, 25 марта, пассажирам, которые планируют поездки на ближайшие дни, рекомендуется покупать билеты в кассах. Те, кто не успевает сделать это до отправления поезда, смогут оформить билет непосредственно в поезде. Если же пассажиру откажут в продаже билета, нужно обратиться к начальнику поезда. В случае повторного отказа можно обратиться на горячую линию или в чаты социальных сетей, которые мониторят 24/7.

Как кибератака повлияла на курсирование поездов

Важно отметить, что все поезда продолжают курсировать по графику, несмотря на кибератаку. Кроме того, пассажиры, которые ранее приобрели билеты онлайн, не должны их распечатывать, поскольку система резерва баз данных работает в штатном режиме, и проводники могут посадить пассажиров на основании электронной версии билета.

"Укрзализныця" отмечает, что для пассажиров, которые хотят вернуть билеты из-за технических проблем, создана онлайн-платформа для возврата билетов, на которую можно отправить заявку.

В течение следующих дней, после восстановления онлайн-сервисов, пассажиры смогут беспрепятственно приобрести билеты через интернет.