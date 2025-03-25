Почему билеты на поезд нельзя купить онлайн и когда УЗ возобновит услугу

"Укрзализныця" продолжает работать над восстановлением своих систем после кибератаки. Купить билеты на поезд онлайн пока невозможно.
Почему сейчас нельзя купить билеты онлайн и когда "Укрзализныця" возобновит сервисы, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Из-за масштабной кибератаки, которая произошла 23 марта, онлайн-системы "Укрзализныци" пока недоступны для покупки билетов. Специалисты компании активно работают над восстановлением сервиса, но пока пассажиры могут приобрести билеты только через кассы вокзалов или непосредственно в поезде.
В компании отмечают, что последняя кибератака была очень системная, нетривиальная и многоуровневая. Поэтому к процессу восстановления привлечены не только специалисты "Укрзализныци", но и партнеры, кибердепартамент СБУ и Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события (CERT-UA), действующая при Госспецсвязи. Перед тем, как восстановить работу сервиса, все эти специалисты должны протестировать его на возможные уязвимости.
Председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский в эфире телемарафона 25 марта сообщил, что восстановление онлайн-продаж продлится еще некоторое время. Он отметил, что не хочет пока говорить четкой даты восстановления сервисов.
На сегодня, 25 марта, пассажирам, которые планируют поездки на ближайшие дни, рекомендуется покупать билеты в кассах. Те, кто не успевает сделать это до отправления поезда, смогут оформить билет непосредственно в поезде. Если же пассажиру откажут в продаже билета, нужно обратиться к начальнику поезда. В случае повторного отказа можно обратиться на горячую линию или в чаты социальных сетей, которые мониторят 24/7.
Важно отметить, что все поезда продолжают курсировать по графику, несмотря на кибератаку. Кроме того, пассажиры, которые ранее приобрели билеты онлайн, не должны их распечатывать, поскольку система резерва баз данных работает в штатном режиме, и проводники могут посадить пассажиров на основании электронной версии билета.
"Укрзализныця" отмечает, что для пассажиров, которые хотят вернуть билеты из-за технических проблем, создана онлайн-платформа для возврата билетов, на которую можно отправить заявку.
В течение следующих дней, после восстановления онлайн-сервисов, пассажиры смогут беспрепятственно приобрести билеты через интернет.
Напомним, 23 марта "Укрзализныця" столкнулась с техническим сбоем, в результате которого стали недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы для заказа услуг и справочная информация. В то же время в компании заверили, что этот сбой не повлиял на движение поездов, которые продолжают курсировать по расписанию.
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