Почему страны ЕС отказывают Украине в экстрадиции коррупционеров: ответ главы Минюста

Как отметил министр, было два момента, почему суды отказывали в экстрадиции. Первое - это плохие условия содержания, поскольку "стандарты не дотягивают до европейских". По его словам, чтобы такие стандарты были хотя бы примерно схожими, Украине нужно построить еще столько же СИЗО, сколько уже есть новых.

А второй аспект это война, а не во всех СИЗО есть укрытие, сообщил Малюська.

"Адвокаты наших топ-коррупционеров апеллируют к возможности нарушения прав человека после экстрадиции, это их ключевые аргументы, и европейские суды это учитывают", - добавил министр.

Чтобы эту проблему как-то решить, Верховная Рада недавно несколько месяцев назад приняла специальный закон. "Очень непростая, я бы сказал, но вынужденная мера: тем, кто будет экстрадирован, будут обеспечены специальные условия содержания, чтобы обеспечить возможность использования укрытия и соблюдения европейских стандартов содержания. Мы уже сделали для этого несколько камер в разных следственных изоляторах", - рассказал министр.

Малюська рассчитывает, что к середине лета это количество камер возрастет. "Мы рассчитываем, что это позволит все-таки экстрадировать определенное количество топ-чиновников, которые находятся за границей. Им это очень не нравится, поэтому вся эта история покрыта критикой, но критика как раз от тех, кто находится в розыске", - добавил он.

Напомним, в начале февраля австрийский суд отклонил запрос Украины об экстрадиции бывшего главы Национального банка Кирилла Шевченко, которого Киев обвиняет в присвоении 200 млн гривен. Причиной отказа стала война в Украине.

Ранее французский суд отказался экстрадировать в Украину экс-нардепа и бизнесмена Константина Жеваго, которого Киев обвиняет в хищении 100 млн гривен. Причиной стала война и состояние судебной системы Украины.