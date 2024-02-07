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Австрия отказала Украине в экстрадиции экс-главы НБУ Шевченко, - СМИ

Среда 07 февраля 2024 13:15
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Австрия отказала Украине в экстрадиции экс-главы НБУ Шевченко, - СМИ Фото: Кирилл Шевченко, экс-глава НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Австрийский суд отклонил запрос Украины об экстрадиции бывшего председателя правления Национального банка Кирилла Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийское издание Der Standard.

Как пишет издание, Шевченко жаловался на политическое преследование со стороны Офиса президента и попросил политического убежища в стране.

"Хотя Украина подала заявку на экстрадицию, австрийские суды отклонили это: власти и суды утверждали, что передача Шевченко в Украину пока невозможна просто из-за состояния там войны", - отмечается в материале.

Бывший глава НБУ назвал дело против него "классическим политическим преследованием" из-за отказа проводить эмиссию гривны и снизить учетную ставку в первый год войны.

Дело Шевченко

4 октября 2022 года Шевченко объявил об отставке из-за якобы "проблем со здоровьем". Уже 6 октября того же года НАБУ и САП разоблачили группу должностных лиц в присвоенные 206 млн гривен в течение 2014-2019 годов. При этом одним из фигурантов дела является бывший глава НБУ Кирилл Шевченко.

Позже НАБУ объявило Шевченко в розыск. Как стало позже известно, экс-глава Национального банка находится в Европе.

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Национальный банк Украины
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