Почему Иран признал поставки оружия России: в разведке дали объяснение

По его словам, в Украине понимают угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активна позиция дипломатии, военной разведки и других структур, которые настойчиво работают, чтобы доказать мировому сообществу насколько опасны поставки Ираном вооружений в Россию.

"Таким образом вы же видите как изменилась даже позиция Ирана. Сначала они говорили, что ничего не поставляли, полностью было игнорирование этого вопроса, ни в коем случае мы не поставляли, а сейчас позиция изменилась, потому что есть реальные доказательства, что это иранское производство, оно продемонстрировано, идут отдельные переговоры по этому вопросу и Иран признал - да, поставляли", - привел пример представитель ГУР.

В то же время, как добавил Скибицкий, все же информация подается якобы это было до начала войны, это были малые партии и т.п. Но в руки разведчиков попали дроны, в которых нашли детали, изготовленные уже после февраля 2022 года.