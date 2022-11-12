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Почему Иран признал поставки оружия России: в разведке дали объяснение

Фото: почему Иран признал поставки оружия России (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

После того, как Украина представила реальные доказательства применения иранского вооружения Россией в Украине, Тегеран изменил позицию и признал свою причастность к поставкам оружия в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого программе Военного телевидения Украины "Под прицелом".

По его словам, в Украине понимают угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активна позиция дипломатии, военной разведки и других структур, которые настойчиво работают, чтобы доказать мировому сообществу насколько опасны поставки Ираном вооружений в Россию.

"Таким образом вы же видите как изменилась даже позиция Ирана. Сначала они говорили, что ничего не поставляли, полностью было игнорирование этого вопроса, ни в коем случае мы не поставляли, а сейчас позиция изменилась, потому что есть реальные доказательства, что это иранское производство, оно продемонстрировано, идут отдельные переговоры по этому вопросу и Иран признал - да, поставляли", - привел пример представитель ГУР.

В то же время, как добавил Скибицкий, все же информация подается якобы это было до начала войны, это были малые партии и т.п. Но в руки разведчиков попали дроны, в которых нашли детали, изготовленные уже после февраля 2022 года.

Как сообщалось, 5 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые признал помощь Тегерану России беспилотниками. Однако якобы передача БПЛА проходила еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Оказалось, что Иран продолжает поставлять свое вооружение в Россию, которое применяют для ударов по гражданским объектам Украины. Транспортировка осуществляется при помощи самолетов и кораблей.

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Ирандрони