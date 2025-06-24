Почему Иран сразу нарушил перемирие с Израилем: мнение политолога

Причина срыва перемирия

Фесенко обратил внимание, что в нарушении перемирия между Израилем и Ираном нет ничего странного. По его мнению, это связано со спецификой состояния иранского руководства.

"Мы понимаем, что было согласие на подписание соглашения о перемирии со стороны правительства Израиля… Мы знаем, что Катар выступал в роли посредника. А кто договаривался со стороны Ирана? Мы не знаем. Мы предполагаем, что это были либо представители МИД, либо представители президента. Однако ключевой вопрос. Любое серьезное решение в Иране должно быть принято, согласовано верховным лидером аятоллой Хаменеи, а он скрывается", - рассказал политолог.

Он напомнил, что процесс принятия решений в Иране усложнен, поскольку решения согласовывают с верховным лидером через его помощника. И это занимает время. И пока неизвестно, было ли согласовано такое решение с Хаменеи. Дипломаты могли согласовать перемирие без политического согласия своего лидера.

При этом, по мнению Фесенко, могла быть и другая ситуация - Хаменеи разрешил договариваться о перемирии, но без других уступок. Но пока неизвестно, о чем именно договорились стороны помимо прекращения огня.

Также Фесенко допустил, что Корпус стражей исламской революции, на который не влияют решения МИД Ирана и президента Масуда Пезешкиана, хочет продолжать войну.

"Так что в ближайшее время, скорее всего, в Иране должны выяснить, они все же будут соблюдать перемирие или продолжать войну", - считает он.

Кто заинтересован в перемирии

По словам Фесенко, США, Китай, Россия и части иранского руководства все же заинтересованы в перемирии между Израилем и Ираном.

"Потому что, на мой взгляд, в этом есть интерес, ну, как минимум, части нынешнего режима, сохранить себя, сохранить этот режим. А это возможно только если будет прекращена война. Если война будет продолжаться, ситуация может выйти из-под контроля. Еще больше объектов в Иране может быть разрушено, может погибнуть и Верховное руководство. Так что и неизвестно, что будет дальше. А так есть шанс сберечь себя", - добавил он.

При этом политолог объяснил, что Китай не хочет эскалации войны, поскольку в таком случае будет заблокирована Ормузский пролив. Это ударит по китайской экономике.

"Именно Китай является основным покупателем иранской нефти. И нефть, которая идет из Персидского залива, она идет в основном в Азию, где-то 70%. Это Индия, Китай. Так что Китай не заинтересован в эскалации войны", - рассказал Фесенко.

Также, по его мнению, продолжения войны между Ираном и Израилем не хочет и российский диктатор Владимир Путин, который пытается сохранить конструктивные отношения с президентом США Дональдом Трампом.

"Вот для Путина на первом месте Трамп, а Иран на втором месте. И потому пусть лучше они договорятся, этого хочет Трамп. Ну и для Путина это сохраняет перспективу дальнейших контактов, договоренности с Трампом", - уточнил он.