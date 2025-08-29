Почему iPhone 17 Air может обойти Samsung Galaxy S25 Edge: 5 ключевых моментов

2025 год обещает стать годом тонких смартфонов. Недавно Samsung представила Galaxy S25 Edge. А Apple, по слухам, скоро выпустит iPhone 17 Air. Точной информации пока нет, но утечки и обзор Galaxy S25 Edge дают представление о том, чего ожидать и как Apple может улучшить устройство.
О том, почему iPhone 17 Air может превзойти Galaxy S25 Edge, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, специализирующееся на технологиях.
Главная "фишка" Samsung Galaxy S25 Edge - его толщина всего 5,8 мм. iPhone 17 Air, по слухам, будет еще тоньше: источники называют 5,65 мм, 5,5 мм и даже 5,44 мм. Если это подтвердится, Apple получит преимущество в компактности.
Galaxy S25 Edge весит 163 г, что уже довольно мало. iPhone 17 Air, по одной из утечек, может весить около 145 г, что сделает его еще легче, соответствуя названию "Air".
Galaxy S25 Edge оснащен основной камерой 200 МП, сверхширокоугольной 12 МП и фронтальной 12 МП. iPhone 17 Air, по слухам, получит лишь одну основную камеру 48 МП и фронтальную 12 МП.
Пока Apple вряд ли превзойдет Samsung по фотографиям, но качество съемки новой камеры еще может удивить.
Galaxy S25 Edge работает на Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ ОЗУ. iPhone 17 Air, скорее всего, будет работать на чипе A19 или A19 Pro, с 8-12 ГБ ОЗУ.
Apple традиционно выпускает более производительные смартфоны, так что преимуществ в мощности ждать стоит.
Главная слабость тонких моделей - батарея. В S25 Edge установлен аккумулятор 3 900 мА/ч, у iPhone 17 Air, по слухам, он может быть меньше 3 000 мА/ч. Тем не менее, источник утверждает, что автономность будет сопоставима с нынешними iPhone.
iPhone 17 Air обещает стать не только тонким и легким, но и мощным устройством, способным бросить вызов Samsung Galaxy S25 Edge.
