Почему Хегсет срочно созвал сотни генералов на совещание: Bloomberg узнало причину

Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны США Пит Хегсет решил созвать сотни американских генералов на экстренное совещание, чтобы обсудить с ними оборонную стратегию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Реакция Трампа и Вэнса на совещание

Президент США Дональд Трамп, комментируя срочное совещание, отметил, что это хорошо, что генералы собираются вместе с главой Пентагона. 

"Почему это такое большое дело? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое", - добавил он. 

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что в такой встрече "нет ничего необычного". 

Причина совещания

Bloomberg обращает внимание, что совещание должно пройти перед последним днем финансового года и возможным "шатдауном". На этом фоне финансирование из госбюджета командировок государственных служащих, в том числе военных, может прекратиться. Поэтому Хегсет и хочет срочно собрать всех генералов. 

Неназванный высокопоставленный представитель промышленности отметил в комментарии изданию, что сама встреча будет посвящена Национальной оборонной стратегии США.

Срочное совещание Хегсета

Напомним, вчера, 25 сентября, The Washington Post написало, что Хегсет срочно созывает американских генералов, в том числе и тех, которые находятся за границей, на совещание. Оно пройдет на следующей неделе.

По данным издания, это вызвало у американских военных панику, поскольку причины такого совещания никто не сообщал.

Также собеседники WP высказывали недовольство в связи с таким совещанием, поскольку обычно генералов и адмиралов, которые командуют войсками по всему миру, не вызывают на совещание, не указывая никаких причин.

