Почему Хегсет срочно созвал сотни генералов на совещание: Bloomberg узнало причину

Реакция Трампа и Вэнса на совещание

Президент США Дональд Трамп, комментируя срочное совещание, отметил, что это хорошо, что генералы собираются вместе с главой Пентагона.

"Почему это такое большое дело? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое", - добавил он.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что в такой встрече "нет ничего необычного".

Причина совещания

Bloomberg обращает внимание, что совещание должно пройти перед последним днем финансового года и возможным "шатдауном". На этом фоне финансирование из госбюджета командировок государственных служащих, в том числе военных, может прекратиться. Поэтому Хегсет и хочет срочно собрать всех генералов.

Неназванный высокопоставленный представитель промышленности отметил в комментарии изданию, что сама встреча будет посвящена Национальной оборонной стратегии США.