Почему Хегсет срочно созвал сотни генералов на совещание: Bloomberg узнало причину

Министр обороны США Пит Хегсет решил созвать сотни американских генералов на экстренное совещание, чтобы обсудить с ними оборонную стратегию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп, комментируя срочное совещание, отметил, что это хорошо, что генералы собираются вместе с главой Пентагона.
"Почему это такое большое дело? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое", - добавил он.
В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что в такой встрече "нет ничего необычного".
Bloomberg обращает внимание, что совещание должно пройти перед последним днем финансового года и возможным "шатдауном". На этом фоне финансирование из госбюджета командировок государственных служащих, в том числе военных, может прекратиться. Поэтому Хегсет и хочет срочно собрать всех генералов.
Неназванный высокопоставленный представитель промышленности отметил в комментарии изданию, что сама встреча будет посвящена Национальной оборонной стратегии США.
Напомним, вчера, 25 сентября, The Washington Post написало, что Хегсет срочно созывает американских генералов, в том числе и тех, которые находятся за границей, на совещание. Оно пройдет на следующей неделе.
По данным издания, это вызвало у американских военных панику, поскольку причины такого совещания никто не сообщал.
Также собеседники WP высказывали недовольство в связи с таким совещанием, поскольку обычно генералов и адмиралов, которые командуют войсками по всему миру, не вызывают на совещание, не указывая никаких причин.