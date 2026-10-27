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Почему дорожает газ на АЗС и откуда оптимизм по поводу дизеля: объяснение эксперта

08:15 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская aimg Анастасия Мацепа
Фото: почему на АЗС дорожает газ (соцсети ОККО)

В Украине спало напряжение на оптовом рынке дизельного топлива, однако цены на автогаз могут вырасти до 60 гривен за литр из-за дефицита и проблем с логистикой.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы "A-95" Сергей Куюн.

Ситуация с дизельным топливом: ажиотаж исчез, цены стабилизируются

По словам эксперта, длившееся последние две недели ажиотажное напряжение вокруг дизельного топлива спало. Этому способствовало решение правительства на прошлой неделе сделать таможенное оформление топлива приоритетным.

"Появились новости о том, что ажиотаж на оптовом рынке исчез... Мы почувствовали, что напряжение спало. Ажиотажного спроса больше не было, а оптовые цены даже снизились. Поэтому, думаю, сейчас будет происходить стабилизация цен на АЗС и дальнейшего подорожания дизельного топлива не будет", - отметил Куюн.

В то же время, он добавил, что рынок в дальнейшем будет следить за динамикой мировых цен, поскольку ситуация в мире остается напряженной.

Автогаз может подорожать до 60 грн за литр

Что касается сжиженного газа, прогноз эксперта остается неутешительным - стоимость на стелах АЗС может вырасти ориентировочно до 60 гривен за литр.

Ключевые причины роста цен на газ:

  • Дефицит в Европе: в странах ЕС, откуда Украина импортирует ресурс, наблюдается нехватка газа.
  • Высокая закупочная цена: стоимость ресурса на европейском рынке остается высокой.
  • Проблемы с логистикой: из-за обмеления Дуная Украина потеряла возможность в полной мере использовать этот важный канал поставок, что привело к дефициту на внутреннем рынке.

Прогнозы по 150 грн за литр и механизмы сдерживания цен

Куюн заявил, что не верит в сценарии, при которых дизельное топливо обойдется в 150 гривен за литр или больше, поскольку в мире наблюдается постепенное уменьшение потребления топлива.

Также он подчеркнул, что у Украины нет действенных механизмов для государственного сдерживания цен в случае скачка мировых цен на нефть (в том числе дотаций или снижения налогов).

"В Украине, тем более, нет возможности дотировать цены, поскольку в бюджете нет лишних денег. Поэтому мы фактически непосредственно переносим цены на колонки АЗС", - подытожил эксперт.

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