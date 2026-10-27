Почему дорожает газ на АЗС и откуда оптимизм по поводу дизеля: объяснение эксперта

В Украине спало напряжение на оптовом рынке дизельного топлива, однако цены на автогаз могут вырасти до 60 гривен за литр из-за дефицита и проблем с логистикой.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы "A-95" Сергей Куюн.
По словам эксперта, длившееся последние две недели ажиотажное напряжение вокруг дизельного топлива спало. Этому способствовало решение правительства на прошлой неделе сделать таможенное оформление топлива приоритетным.
"Появились новости о том, что ажиотаж на оптовом рынке исчез... Мы почувствовали, что напряжение спало. Ажиотажного спроса больше не было, а оптовые цены даже снизились. Поэтому, думаю, сейчас будет происходить стабилизация цен на АЗС и дальнейшего подорожания дизельного топлива не будет", - отметил Куюн.
В то же время, он добавил, что рынок в дальнейшем будет следить за динамикой мировых цен, поскольку ситуация в мире остается напряженной.
Что касается сжиженного газа, прогноз эксперта остается неутешительным - стоимость на стелах АЗС может вырасти ориентировочно до 60 гривен за литр.
Ключевые причины роста цен на газ:
Куюн заявил, что не верит в сценарии, при которых дизельное топливо обойдется в 150 гривен за литр или больше, поскольку в мире наблюдается постепенное уменьшение потребления топлива.
Также он подчеркнул, что у Украины нет действенных механизмов для государственного сдерживания цен в случае скачка мировых цен на нефть (в том числе дотаций или снижения налогов).
"В Украине, тем более, нет возможности дотировать цены, поскольку в бюджете нет лишних денег. Поэтому мы фактически непосредственно переносим цены на колонки АЗС", - подытожил эксперт.