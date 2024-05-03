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Чехия хочет ограничений на передвижение дипломатов РФ по странам Евросоюза, - Spiegel

Прага, Пятница 03 мая 2024 23:20
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Чехия хочет ограничений на передвижение дипломатов РФ по странам Евросоюза, - Spiegel Фото: Чехия предложила ввести новые ограничения против России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Чехия хочет запретить российским дипломатам свободно передвигаться по странам Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По информации издания, в середине апреля Чехия распространила среди стран ЕС документ, в котором отмечается, что шпионаж, пропаганда, а также материально-техническое обеспечение терактов являются основными задачами многих российских дипломатов в ЕС.

Согласно документу, планов вводить полный запрет на передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне нет. Но Чехия хочет, чтобы дипломатов РФ заставили в аэропортах предъявлять не только документ, удостоверяющий личность, но и разрешение на въезд.

Прага также допускает, что Россия может ввести ответные меры против дипломатов стран Евросоюза, что стало бы "актом возмездия" и нарушило бы международное право.

"Свобода передвижения российских шпионов по Шенгенской зоне не является дипломатической привилегией", - сказано в документе.

При этом там уточняется, что риски от возможных мер Москвы намного меньше, чем ущерб от деятельности российских дипломатов.

Инициатива Чехии

Напомним, Чехия еще с прошлого года пытается ввести ограничения на передвижение российских дипломатов на уровне Европейского союза.

Ранее страна хотела, чтобы дипломатам РФ выдавали визы и разрешения на проживание, которые дают возможность путешествовать только по территории страны пребывания.

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