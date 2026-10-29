Почему частичный экспорт газа не угрожает внутреннему рынку: объяснение Ассоциации

Частичный экспорт газа, недавно разрешенный Кабмином, не должен создать рисков для внутренней поставки и газового баланса Украины. Речь идет об ограниченном и жестко регулируемом механизме, который был введен на фоне профицита ресурса в коммерческом сегменте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

"И, фактически, в среднем, если до полномасштабки это была где-то треть, то сейчас эти показатели упали где-то минимум на 30-40%. То есть, по состоянию на сейчас, где-то 20-25% это коммерческий промышленный рынок, а 75% это так называемый регулируемый рынок населения, "Теплокоммунэнерго", - пояснил Петренко. Именно на коммерческом рынке преимущественно продают свой ресурс частные добытчики. Из-за падения промышленного потребления они начали добывать больше газа, чем могли реализовать внутри страны. "Частные добывающие компании фактически начали добывать газа больше, чем они могли продать на украинском рынке. То есть у нас возник так называемый профицит – добычи больше, чем потребления", - отметил Петренко. По его словам, именно при таких условиях государство согласовало возможность экспорта части украинского газа. При этом механизм специально сделали ограниченным и контролируемым, чтобы внешние продажи не отразились на обеспечении украинских потребителей. "Были проведены соответствующие переговоры и, соответственно, принято очень ограниченное, очень регулируемое решение предоставления права частным компаниям осуществлять экспорт, который никоим образом не повлияет на поставку газа в Украину, никоим образом не повлияет на баланс с точки зрения энергетического, но добавит дополнительных налогов в государственный бюджет Украины", - подчеркнул Петренко. В то же время Украина заранее накопила ресурс для прохождения отопительного сезона. Петренко отметил, что подземные хранилища удалось наполнить, в частности, газом украинской добычи. "Украина смогла заблаговременно заполнить подземные хранилища газа ресурсом именно украинской добычи. И как раз этот ресурс будет использован для того, чтобы успешно пройти зиму", - сказал он.

Что этому предшествовало

Как сообщило Министерство энергетики у себя на сайте, экспорт будет осуществляться только с 1 марта по 30 ноября календарного года.

В период с 1 декабря по 28 февраля экспорт природного газа не будет осуществляться. Минэнерго отмечает, что средства от экспорта компаниями будут направляться на защиту предприятий газодобывающей отрасли от российских атак и укрепление обороноспособности Украины.

Напомним, запасы газа в подземных хранилищах Украины значительно превышают необходимые потребности. Целевой показатель в 14,6 млрд. куб. м был достигнут еще в конце лета. Из - за падения потребления промышленными потребителями в Украине возник большой профицит газа.

Ранее вице-президент по вопросам энергетики ICC Ukraine Александр Трофимец отмечал, что продажа газа за границу может дать добывающим компаниям оборотные средства на ремонты поврежденных российскими атаками объектов и продолжение добычи.