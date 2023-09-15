Почему был дефицит электроэнергии летом и повторится ли это осенью: объяснение энергетиков

"Летом, как мы и предупреждали, у нас был дефицит мощности. Он связан был с тем, что, во-первых, была достаточно интенсивная ремонтная кампания на электростанциях, производящих электричество. Во-вторых, в последние несколько недель лета нас была достаточно высокая температура, все включили кондиционеры, потребление выросло. И последние две недели мы даже подстраховывали генерацию", - объяснил он.

Как отметил Кудрицкий, Украина в пиковые часы потребления импортировала электроэнергию из соседних стран. Поэтому летний период украинцы прошли без отключений света.

По прогнозу энергетиков, в сентябре-октябре включатся дополнительные энергоблоки на атомных электростанциях и тепловых станциях. Благодаря этому удастся избежать ограничений и отключений.

"Поэтому сентябрь-октябрь пока не будет столь высокого потребления в связи с холодами. У нас будет ситуация стабильная. При похолодании потребление будет расти и нам нужно, чтобы было достаточно электростанций в работе, которые покроют это возросшее потребление", - добавил Кудрицкий.

По его словам, восстановить на 100% все повреждения после российских обстрелов невозможно. Поэтому энергетики "начнут работать немного с низшей точки, чем в октябре прошлого года".

Подготовка к зиме

Прошлой осенью и зимой российские захватчики массово обстреливали Украину. Оккупанты использовали ракеты разных типов и дроны-камикадзе иранской разработки.

Главной целью захватчиков было обесточить Украину. Из-за массовых повреждений по всей Украине действовали отключения света.

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что все соответствующие службы уже готовятся к зиме, а Кабмин и области получили конечные сроки подготовки.

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