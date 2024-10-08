Почему бунтуют польские фермеры и повторится ли блокада границы с Украиной

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Где и когда может начаться блокада границы

Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины, по информации от польской стороны, местные фермеры анонсировали новую акцию протеста.

Предполагается, что они могут заблокировать движение транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года. На данный момент оформление транспортных средств проходит в обычном режиме.

"В случае начала забастовки и дальнейших изменений ситуации будем информировать вас дополнительно", - отметили на таможне.

По данным Западного регионального управления Госпогранслужбы, с украинской стороны по состоянию на 15:00 проблем с пересечением границы не было. При этом украинцев просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем в пунктах пропуска.

На границе с Польшей особых очередей нет. Около 25 легковых автомобилей стояли в очереди на пункте пропуска "Устилуг". На других - "Ягодин", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Краковец", "Смольница" и "Шегини" (напротив которого анонсирован протест возле "Медыки") чисто.

Сервис польской пограничной службы на 14:00 показывал, что на "Медыке" возможны задержки в оформлении грузовиков до двух часов.

Местные власти не поддерживают протест

Отметим, масштабная блокада границы в 2023-2024 годах началась с протеста польских перевозчиков, которые выступали против того, чтобы украинские водители перевозили товары без специальных разрешений. Хотя между Украиной и Европейским Союзом действует транспортный безвиз.

По их словам, конкуренция с Украиной якобы вытесняла их с рынка. С тех пор Медыка стала местом постоянных протестов. Очереди из украинских грузовиков доходили до Жешува (почти 100 км), а стоянки были забиты крупногабаритным транспортом. Позже к блокаде присоединились фермеры из объединения Podkarpacka Oszukana Wies, недовольные поставками украинского зерна.

Причиной возможной октябрьской блокады называют уже не украинское зерно и перевозчиков, а нарушение сделки с правительством Польши.

Но местные власти в коммуне Медыка акцию не разрешили. Поскольку проблемы на пункте пропуска потенциально "угрожают собственности в значительных масштабах". Опыт прошлого года показал, что из-за них сократилась торговля, а польские компании понесли финансовые потери.

"Как обычно, хотят перекрыть национальную дорогу, которую уже много раз перекрывали. Неизвестно, как долго это продлится, неизвестно на каких условиях, потому что планы в этом вопросе постоянно меняются. Я должна заботиться о жителях и пользователях этой дороги, а протест такого типа порождает огромные очереди", - говорит мэр Магдалена Малаховская.

По ее словам, обычные жители не должны страдать из-за протестов, поскольку их адресатом являются государственные органы. Она также предлагает организовать акцию возле воеводского управления в Жешуве.

Одно из требований протестующих - сохранить сельскохозяйственный налог на прошлогоднем уровне, что совершенно не в интересах бюджета ни Медыки, ни любого другого муниципалитета Польши.

"Ни один фермер не просил нашу коммуну отменить или снизить сельскохозяйственный налог, так почему мы должны соглашаться на этот протест, если наши фермеры не поддерживают это требование", - добавила она.

Фермеры выиграли суд и готовятся перекрыть границу

Члены Podkarpacka Oszukana Wies оспорили позицию мэра в прошлую пятницу. Вчера районный суд Перемышля вынес решение.

"Мэр проиграла дело, суд отменил ее запрет, протест будет, мы уже начинаем его организовывать. Судья сказала, что фермеры могут протестовать любыми способами, они имеют на это право, которое им дано конституцией", - заявил лидер профсоюза Роман Кондров.

По его словам, акция планировалась еще на сентябрь, но был праздник урожая, после чего начались наводнения в Польше и начинать протест "было бы бестактно".

"После решения суда, мы можем возобновить блокаду, хотя не знаем, будет ли мэр обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. Будет как раньше: грузовики заблокируем, а легковые и автобусы пропустим, чтобы транспортный поток сохранялся, как и раньше", - подчеркнул он.

Участники акции будут особенно внимательно следить за грузовиками с сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания, которые въезжают в Польшу и выезжают в направлении Украины.

Согласно информации на Facebook-странице профсоюза, протест может продлиться с 8 октября до 31 декабря. Время начала блокады границы в Медыке не указано.

Пока не факт, что блокада начнется именно сегодня. Польские СМИ пишут, что сначала фермеры хотят помочь пострадавшим от наводнений на юго-западе Польши.

"Мы отправляем дополнительные зерновозы, для нас это самое главное. Но в то же время мы готовим акцию протесту с перекрытием границы. Это лишь вопрос времени, когда мы вернемся к блокадам и начнем второй раунд наших протестов", - добавил Роман Кондров.

Что известно о причинах возможной блокады

Главная причина возможной блокады - невыполнение обязательств со стороны министра сельского хозяйства Чеслава Секерского по сельскохозяйственному налогу. "Раньше мы снимали блокаду, потому что он и воевода в моем присутствии подписали такое соглашение. Но мы до сих пор не увидели его исполнения", - сказал Кондров.

Речь идет об обещанных льготах на сельскохозяйственный налог. Ранее стороны договаривались об отмене четвертого налогового взноса, но правительство пошло на попятную.

Еще одна причина - снижение ставок по так называемым экосхемам. Фермеры разочарованы, поскольку рассчитывали на финансовые вливания на уровне 2023 года. Однако ставки субсидий были сокращены почти на 40%.

Например, за комплексное растениеводство оплата составит 810,96 злотых на гектар, что на 553 злотых меньше, чем в прошлом году - тогда было 1363,77 злотых.

"Они срезали наши экосхемы. Такие как комплексное производство, упрощенные системы выращивания, смешивание соломы с почвой или биологическая защита посевов до 40-50%. Нам это непонятно. Правительство говорило, что сделает лучше, а теперь нас урезают, как могут", - жалуются фермеры.

Как в Польше раньше перекрывали границу с Украиной

Из-за российского вторжения в 2022 году Украина потеряла возможность перевозки товаров авиа- и морскими путями. Для поддержки экономического сектора были согласованы отмена пошлин и транспортный безвиз с ЕС.

Блокада польско-украинской границы началась 6 ноября 2023 года. Польские перевозчики требовали вернуть практику выдачи разрешений для украинских водителей, снизить их количество до довоенного уровня, и чтобы пустые польские фуры выезжали из Украины вне очереди.

В результате пропускная способность снизилась до одного грузовика в час. Украина создала специальный штаб для заблокированных на польской стороне водителей. Блокада на всех пунктах пропуска прекратилась в середине января 2024 года.

Но уже в феврале начались протесты фермеров, дошло до того, что поляки высыпали зерно из грузового вагона возле "Медыки". В ответ на их действия украинские перевозчики блокировали пункты пропуска со своей стороны.

В марте президент Владимир Зеленский заявил, что пришло время найти решение ситуации, которая "давно вышла за пределы и экономики, и морали". В середине апреля польский премьер Дональд Туск призвал фермеров прекратить блокаду, подчеркнув, что Украина находится в крайне сложном положении.

Примечательно, что в протестах просматривался российский след. В частности, блокаду продвигала польская ультраправая "Конфедерация свободы и независимости", которая распространяет кремлевскую пропаганду и антиукраинские настроения.

Блокаду удалось снять 29 апреля, но отдельные короткосрочные акции проводились еще в мае и июне. Оформление и пропуск грузовиков начали проводить в обычном режиме. При этом фуры с зерном могли следовать по территории Польши исключительно транзитом.

На январь 2024 года, по подсчетам замглавы Всеукраинского агарного совета Дениса Марчука, из-за блокады западной границы украинская экономика потеряла более 1,5 млрд евро.

При подготовке текста использовались: сообщения Государственной таможенный службы, Западного регионального управления Госпогранслужбы, данные польских пограничников, заявление польского фермерского объединения Podkarpacka Oszukana Wies, публикации местных СМИ.