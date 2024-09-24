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Есть ли угроза вторжения со стороны Беларуси в Украину после слухов о Як-130: оценка эксперта

Иллюстративное фото: Як-130 Беларуси мог нарушить воздушное пространство Украины (Минобороны Беларуси)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Белорусский самолет Як-130 мог залететь на территорию Украины. Но угрозы того, что Беларусь начнет принимать участие в боевых действиях, нет.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

По словам Храпчинского, можно предположить, что это была ошибка белорусского пилота, но стоит помнить о попытках России использовать любые инструменты для создания "определенных дипломатических нагрузок". 

"Здесь безусловно не только ошибка, но и попытка проверить реакцию, будет ли сбитие со стороны Украины", - добавил эксперт по авиации. 

Также, как обратил внимание Храпчинский, с учетом получения Беларусью китайских ракет может создаваться определенная идея того, что с территории РБ "готовится нападение". 

"Но я бы отметил, что не думаю, что Беларусь будет сейчас как-то активно включаться в боевые действия, и главным образом цель Беларуси - быть нужной для России, но не вступать в боевые действия", - уточнил эксперт. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня днем в северных регионах Украины объявляли воздушную тревогу, поскольку границу с Беларусью "пересекла воздушная цель".

В сети сразу появилась информация, что этой "воздушной целью" был учебно-боевой самолет Беларуси Як-130. Официальные источники такие слухи пока не подтверждают.

При этом в Воздушных силах написали, что факт нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси установить не удалось. Причиной могло быть применение радиолокационной помехи.

Более детально о том, почему Беларусь могла пойти на такую провокацию, - в материале РБК-Украина.

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