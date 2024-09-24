Есть ли угроза вторжения со стороны Беларуси в Украину после слухов о Як-130: оценка эксперта

По словам Храпчинского, можно предположить, что это была ошибка белорусского пилота, но стоит помнить о попытках России использовать любые инструменты для создания "определенных дипломатических нагрузок".

"Здесь безусловно не только ошибка, но и попытка проверить реакцию, будет ли сбитие со стороны Украины", - добавил эксперт по авиации.

Также, как обратил внимание Храпчинский, с учетом получения Беларусью китайских ракет может создаваться определенная идея того, что с территории РБ "готовится нападение".

"Но я бы отметил, что не думаю, что Беларусь будет сейчас как-то активно включаться в боевые действия, и главным образом цель Беларуси - быть нужной для России, но не вступать в боевые действия", - уточнил эксперт.