Почему банкнота в 5 000 грн будет дешевле 500 гривен 2006 года: объяснение экономиста

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Банкнота в 5 000 грн стоила бы около 111 долларов по нынешнему курсу.

500 гривен в 2006 году имели значительно более высокую реальную стоимость.

Чтобы повторить рекорд 2006 года, номинал должен составить примерно 7 400 грн.

Большие купюры облегчают использование наличных денег в теневой экономике.

Пример Турции показывает другой подход к введению обширных номиналов.

Дискуссии о возможном появлении в Украине банкноты номиналом 5 000 гривен периодически возникают из-за инфляции и роста цен. В то же время, как отмечает экономист, даже такая купюра не стала бы самой дорогой по реальной стоимости в истории гривны.

По его подсчетам, банкнота в 5 000 гривен при нынешнем курсе соответствовала бы примерно 111 долларам. Для сравнения, когда в 2006 году Национальный банк ввел в обращение купюру номиналом в 500 гривен, она стоила почти 100 долларов. Если учесть инфляцию американской валюты, это эквивалентно примерно 165 долларам сегодня.

Таким образом, рекорд по реальной стоимости до сих пор принадлежит именно 500-гривневой банкноте. По оценкам экономиста, чтобы повторить ее покупательную способность сейчас НБУ пришлось бы выпустить купюру номиналом примерно 7 400 гривен.

Слуцкий также обращает внимание, что введение больших номиналов имеет не только экономическое, но и общественное измерение.

''Большие банкноты – друзья тенизации и враги кэшлеса. Чем больше денег помещается в одну купюру, тем проще незаметно хранить, перевозить и передавать большие суммы наличными. Поэтому решение о новых номиналах – это еще и выбор между удобством наличности и удобством тени'', – отметил экономист.

По его мнению, появление банкнот в 1000 гривен в 2019 году и 2000 гривен в 2026 году не является радикальным шагом. Оба номинала на момент введения стоили около 40–45 долларов. Фактически новые банкноты только вернули наибольшему номиналу гривны ту долларовую стоимость, которую тысяча имела несколько лет назад.

Для сравнения экономист привел пример Турции. Там самая большая банкнота номиналом 200 лир не меняется с 2009 года. Если тогда она стоила более 130 долларов, то сейчас – чуть больше четырех долларов или менее 200 гривен.

По словам Богдана Слуцкого, власти Турции длительное время не вводят больший номинал, поскольку это стало бы наглядным свидетельством масштабного обесценивания национальной валюты. В то же время, рано или поздно страна будет вынуждена пойти на такой шаг, ведь печатать, перевозить и использовать большие объемы более мелких банкнот экономически невыгодно.

Экономист выразил надежду, что Украина еще долго не потребует купюры в 5 000 гривен. В то же время он с юмором отметил, что если бы такая банкнота все же появилась, на ней стоит оставить место Павлу Лазаренко как одному из символов украинской теневой экономики, а в случае гипотетической купюры в 100 тысяч гривен выбор безальтернативный – Иван Карпенко-Карий и его ''Сто тысяч''''.

Напомним, в июле Нацбанк представил новую купюру номиналом 2 000 гривен с портретом Василия Стуса, которая выйдет в обращение 4 сентября 2026 года .

По словам главы НБУ, это решение направлено на оптимизацию наличного обращения и снижение расходов на транспортировку и хранение денег.

В 2025 году перевозка банкнот номиналами 200, 500 и 1000 грн составила сотни тонн, что создавало значительную нагрузку. Новый номинал позволит сократить логистические затраты в несколько раз и сделает расчет более удобным.

Введение купюры обусловлено экономическими факторами: ростом зарплат в три раза с 2019 года, инфляцией и изменением курса гривны. Доля банкнот наибольшего номинала достигла критических 55%, что традиционно является сигналом появления нового номинала.

У новой банкноты преимущества для торговли, банков и граждан – от удобства расчетов и сбережений в гривне до уменьшения расходов и повышенной защиты от подделок.