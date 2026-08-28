Почему баллистику и КАБы сложнее глушить, чем дроны: объяснение разработчика РЭБ

Почему по баллистическим ракетам сложнее работать средствами РЭБ

По словам сооснователя компании-производителя РЭБ Contra-Drone Тимофея Юркова, баллистические ракеты также могут подвергаться влиянию РЭБ, поскольку первично используют GNSS для позиционирования на цели.

В то же время работать по ним значительно сложнее, чем по БПЛА, из-за значительно большей высоты полета – баллистическая ракета фиксирует цель там, где большинство средств РЕБ уже не достают, а сигнал от спутников поступает в более благоприятных условиях.

При этом даже отклонение ракеты от заданного курса на 20-40 метров может позволить избежать прямого попадания в объект.

Юрков отмечает, что Россия часто запускает по одной цели сразу несколько ракет – иногда пять-шесть, а иногда и около десяти, – поэтому даже при наличии разброса одна-две из них могут все равно попасть.

С ракетами, имеющими небаллистическую траекторию, ситуация, по его словам, несколько проще из-за меньшей высоты полета: если ракета находится на высоте 2-6 км, к ней может применяться подавление, способное отклонить ее от курса.

В то же время, Юрков отмечает, что такие ракеты значительно лучше защищены от влияния РЭБ, чем БПЛА, а их погрешность обычно меньше.

Можно ли с помощью РЭБ противодействовать управляемым авиабомбам

Относительно КАБов ситуация, по словам Юркова, несколько лучше – у них меньшая высота полета и более линейная траектория, которую можно рассчитать, а средства РЭБ вовремя навести на соответствующий участок.

"В большинстве случаев своевременное реагирование и своевременное подавление КАБов с помощью РЭБ предотвращает прямое попадание в цель", - отметил он.

В то же время, по словам Юркова, у КАБ значительная масса взрывчатки, поэтому даже отклонение на 20-30 метров не всегда гарантирует, что объект не будет поврежден или разрушен. Дальность применения КАБов при этом значительно меньше, чем у баллистических и аэробалистических ракет – для их сброса российскому самолету необходимо находиться примерно в 40-50 км от объекта.

Это создает для него риск из-за работы украинского ПВО, поэтому основными целями для КАБ остаются прифронтовые города, где украинским войскам сложнее приблизить средства противовоздушной обороны.