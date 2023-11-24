Почему так много сообщений о запуске РФ малого количества "Шахедов": объяснение Игната

Дроны-камикадзе "Шахед", которыми россияне ежедневно атакуют Украину, летят кучно и не всегда Воздушные силы могут распознать, один БПЛА запущен или несколько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Летит "Шахед" из одной в области в другую. Фактически на границе украинских областей они летят, пытаясь обходить огневые позиции наших мобильных огневых групп, если у врага есть такая информация, или позиций зенитных ракетных комплексов", - сказал Игнат.

Он отметил, что если даже один маркер на радаре виден, то это может быть не один "Шахед", а группа.

"То есть летят кучно. Таким образом, знать один ли он, два или четыре нет возможности. Поэтому мы всегда сообщаем, что летит группа, но это может быть и одинокий "Шахед", - пояснил спикер.

Ночная атака РФ 24 ноября

Российские захватчики в ночь на 24 ноября в очередной раз пытались атаковать Украину. Россияне выпустили три дрона-камикадзе типа "Шахед". Все БПЛА были уничтожены воздушными силами.

Военные отмечают, что сегодня ночью противник атаковал тремя ударными беспилотниками с юго-восточного направления. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские дроны.

РФ готовится к атакам

ГУР подтверждает, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зима будет тяжелой, но Украина лучше подготовлена, чем в прошлом.

При этом энергетики, военные и власти предупреждают, что россияне могут подготовить массированные атаки. Некоторые объекты уже получили удары.