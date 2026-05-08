Почему 9 мая, а не 8? Откуда взялся "день победы" и почему СССР так держался за эту дату

Почему "днем победы" в СССР стало 9 мая

Эксперт напомнил, что в целом "акт капитуляции Германии подписали 8 мая".

При этом в Москве на тот момент уже наступило 9-е число.

"Поэтому эту дату Советский Союз притянул "за уши", - заметил Кабачий.

Основная разница в подходе к этой дате

Историк рассказал, что "ключевым является именно иной подход к празднованию даты".

"В свободном мире сосредотачивались на чествовании памяти жертв (Второй мировой войны, - Ред.)", - объяснил он.

Между тем "в Советском Союзе в праздновании было больше китча (стиль, характеризующийся эффектностью, безвкусицей и ориентированностью на массовый спрос, - Ред.), особенно с приходом Брежнева".

Почему "победобесие" 9 мая до сих пор существует

Кабачий отметил, что и российский диктатор Владимир Путин, и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - "в этом китче росли".

Поэтому "именно таким" и является сейчас "их видение празднования 9 мая".

"Которое выливается в "победобесие", - уточнил ученый.

"Они представляли войну и победу красивой. Что такое на самом деле война, мало кто знал. Поэтому лозунг "можем повторить" - это о хвастовстве", - констатировал специалист.

Что становится "первой жертвой войны"

Историк напомнил, что в СССР - "был полный запрет фронтовой правды".

"Если кто-то ее освещал в дневниках или письмах - за это сажали и безжалостно "рубили", - объяснил он.

При этом впоследствии некоторые все же пытались "раскрыть" то, что хотели "похоронить" раньше.

"Российский историк Николай Никулин в книге "Воспоминания о войне" четко описал, какой на самом деле была Вторая мировая с точки зрения простого солдата", - рассказал Кабачий.

Он отметил, что в 1975-м году "автор приехал на поле битвы, где во время войны видел 20-летних солдат".

"Его поразило количество непогребенных скелетов, которые оставались прямо на поле. Эта картина так его разозлила, что он начал писать книгу "в ящик". Она вышла только после развала Советского Союза", - сообщил историк.

Никулин, по его словам, пишет простую вещь - "первой жертвой войны является фронтовая правда".

"Война в Советском Союзе была преступной прежде всего против своих солдат, потому что их слали на бойню по распорядку. Действовало правило: командир, который отправил солдат в два-три штурма, мог уйти с передовой в тыл "на передышку", - подытожил ученый.