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Мужчине, толкавшему автобус НГУ в Петропавловской Борщаговке, объявили подозрение

15:56 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Мария Науменко aimg Юлия Акимова
Мужчине, толкавшему автобус НГУ в Петропавловской Борщаговке, объявили подозрение Фото: участники столкновений возле пункта размещения Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке (скриншот)
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По делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке Киевской области объявили подозрение 22-летнему мужчине. Он подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, в ходе инцидента мужчина находился возле служебного автобуса, в котором находились военнослужащие Национальной гвардии Украины. Он призвал собравшихся опрокинуть транспортное средство, побуждая их к противоправным действиям.

Однако, как отмечают правоохранители, мужчина не ограничился призывами. Он сам приобщился к попыткам повредить автобус: вместе с другими людьми расшатывал его и бил ногами по кузову.

В прокуратуре считают, что таким образом участники инцидента пытались повредить транспортное средство и привести его в неисправное состояние.

По данным источников РБК-Украина, подозрение объявили 22-летнему Денису Дубасу.

Подозрение мужчина получил 7 ноября. Меру предосторожности ему должны избрать 9 ноября. Прокуратура будет просить суд отправить подозреваемого под стражу без альтернативы залогу.

Напомним, в рамках расследования столкновений в Петропавловской Борщаговке СБУ задержала трех вероятных организаторов провокаций. По версии следствия они за деньги планировали вывезти военнослужащего Нацгвардии из пункта размещения под видом оказания медицинской помощи.

Также полиция и СБУ установили 130 человек, которые могут быть причастны к событиям. Во время столкновений повредили четыре служебных автомобиля полиции и автобус Нацгвардии.

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