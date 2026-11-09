Мужчине, толкавшему автобус НГУ в Петропавловской Борщаговке, объявили подозрение

По делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке Киевской области объявили подозрение 22-летнему мужчине. Он подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, в ходе инцидента мужчина находился возле служебного автобуса, в котором находились военнослужащие Национальной гвардии Украины. Он призвал собравшихся опрокинуть транспортное средство, побуждая их к противоправным действиям.

Однако, как отмечают правоохранители, мужчина не ограничился призывами. Он сам приобщился к попыткам повредить автобус: вместе с другими людьми расшатывал его и бил ногами по кузову.

В прокуратуре считают, что таким образом участники инцидента пытались повредить транспортное средство и привести его в неисправное состояние.

По данным источников РБК-Украина, подозрение объявили 22-летнему Денису Дубасу.

Подозрение мужчина получил 7 ноября. Меру предосторожности ему должны избрать 9 ноября. Прокуратура будет просить суд отправить подозреваемого под стражу без альтернативы залогу.