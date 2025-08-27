Мужчины 18-22 лет смогут пересекать границу только с военно-учетным документом, - ГПСУ

В комментарии РБК-Украина Демченко отметил, что правительство приняло внесение изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины

"По распространенной в настоящее время информации с момента вступления в силу принятых изменений право пересекать государственную границу Украины в случае введения на территории Украины военного положения будут иметь граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет включительно", - отметил он.

В то же время, представитель ГПСУ пояснил, что стоит обратить внимание и на то, что соответствующая норма не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-14 указанных Правил, то есть на лиц, занимающих определенные должности органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления. Выезд за границу этой категории лиц, может осуществляться по-прежнему только в служебную командировку.

"О возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также отмечаем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, который дает право на пересечение границы так и военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины", - подчеркнул он.

Демченко также подчеркнул, что пропуск этой категории граждан, в отношении которой приняты изменения, пограничники начнут обеспечивать после публикации этих изменений и вступления их в силу.