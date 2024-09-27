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Мужчина поджег себя в доме Полтавской ОВА: что известно

Пятница 27 сентября 2024 15:13
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Мужчина поджег себя в доме Полтавской ОВА: что известно Фото: Полтавская ОВА (poda gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Сегодня мужчина решил себя поджечь в доме Полтавской ОВА, не попав к руководителю отдела по работе с обращениями граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-издание " Полтавщина ".

Известно, что мужчина с ожогами 90% тела был госпитализирован. Он находится в реанимации областной больницы.

Сообщается, что сегодня в Полтавскую ОВА вошел мужчина, который хотел попасть на прием к руководству администрации. Его направили к руководителю отдела по работе с обращениями граждан Валерии Балагуры, однако он, не дождавшись, вылил на себя бензин, после чего сам себя и поджег.

Источники издания отметили, что мужчина имеет статус ВПЛ и проживал в модульном городке на ул. Медицинской, 1.

"У него было неустойчивое психологическое состояние, которое оказалось в его неоднократных жалобах в отношении руководителя областной полиции Евгения Рогачева, который якобы ворует у него помидоры и преследует", - сказали "Полтавщине".

В издании добавили, что в "Кременчугской газете" сообщалось, что этот мужчина является переселенцем из Мариуполя. Также известно, что раньше его соседи говорили, что он ведет себя неадекватно, однако от психологического признания постоянно отказывался.

Ранее в ВОЗ отмечали, что каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство из-за войны РФ против Украины. Там добавили, что психическое состояние граждан становится основной проблемой здравоохранения в Украине.

Также мы рассказывали о том, как врачи советуют заботиться о своем психологическом и эмоциональном состоянии украинцам во время войны.

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