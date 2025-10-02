Мужчина в Кривом Роге ранил ножом двух военных ТЦК, полиция открыла дело

В Кривом Роге во время проверки документов военных атаковал мужчина с ножом. Обоих раненых оперативно госпитализировали.

В Кривом Роге 2 октября утром произошло нападение на двух военнослужащих, во время которого они получили ножевые ранения.

Инцидент произошел на одной из улиц Покровского района города во время проверки документов сотрудниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

По данным полиции, между мужчиной и военными возник конфликт, во время которого злоумышленник достал нож и нанес удары 53-летнему и 36-летнему военнослужащим.

После совершенного нападавший скрылся с места происшествия. Пострадавших оперативно доставили в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

Полиция внесла информацию о событии в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Также открыто производство по части 1 статьи 125 УКУ.

Сейчас личность предполагаемого нападающего установлена, с ним начаты следственные действия. Правоохранители продолжают работу для привлечения злоумышленника к ответственности.