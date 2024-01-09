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Мужчина в Хмельницком снимал на видео пролет российских дронов. Им заинтересовалась СБУ

Архивное фото: Мужчина в Хмельницком снимал на видео пролет российских дронов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали мужчину, который ранее снимал на видео пролет российских дронов в Хмельницком и опубликовал это в социальные сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Хмельницкой области.

"СБУ разоблачила "блогера", который обнародовал видео атаки вражеских дронов на Хмельницкий 5 января. Мужчина снял пролет российских БПЛА над жилыми районами города", - говорится в заявлении.

Отмечается, что отснятый материал в режиме реального времени, с привязкой к местности "сбросил" в местный Telegram-канал, где сообщалось о направлении движения воздушных целей.

В СБУ уточнили, что через несколько минут это видео подхватили российские паблики. Пропагандисты хвастались, что портят жизнь украинцам, а в городе "гремят взрывы".

В чем опасность публикации таких видео

Спецслужба уточняет, что социальные сети мониторят не только российские "военкоры", но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.

После общения со Службой безопасности Украины мужчина осознал, что в результате необдуманной публикации такого видео противник может получить много дополнительной информации незаметной автору.

"СБУ в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать фото и видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов и работы ПВО. Подобные публикации расценивается как корректировка вражеского огня, за что предусмотрено наказание до 12 лет заключения", - добавили правоохранители.

Задержание корректировщиков ударов РФ

В декабре Служба безопасности задержала еще одну коллаборантку, которая ожидала прихода россиян и активно помогала им. Она корректировала воздушные атаки РФ по Запорожью и ждала полной оккупации региона.

Также ранее контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, разведывавшего позиции и маршруты движения ВСУ в Николаевской области и корректировку воздушных ударов оккупантов.

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