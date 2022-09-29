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Мужская сборная Украины по биатлону проведет сбор в Австрии: известны сроки

Фото: Сборная Украины на Олимпийских играх-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские биатлонисты продолжат подготовку к старту сезона 2022/23 на австрийской земле 5 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Наставник мужской команды Юрай Санитра поделился планами сборной на ближайший период. Штаб сборной Украины запланировал сборы в Австрии и Норвегии.

"В Рамзау мы проводим летние сборы практически каждый год: имеем уже отработанную методику тренировок в Австрии. Это нам очень помогает, особенно в комбинации с катанием на лыжах на леднике. Я рассчитываю на этот сбор, ведь на нем делаем серьезную базу, чтобы спортсмены выдержали всю программу сезона", – объяснил тренер.

В свою очередь перед стартом сезона отечественные биатлонисты будут готовиться в Норвегии. Кубок мира 2022/23 начнется 29 ноября этапом в финском Контиолахти. В первую команду на грядущий сезон вошли Пидручный, Дудченко, Цымбал, Прима, Лесюк, Насыко и Мандзин.

Ранее Международный союз биатлонистов обнародовал календарь Кубка мира 2022/23. Сезон будет состоять из десяти этапов. Седьмой этап в немецком Оберхофе параллельно станет чемпионатом мира.

К слову, ранее Эстония выиграла право на проведение чемпионата мира по биатлону-2027.

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