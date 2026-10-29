Зачем снимают защиту с памятников в Киеве: объяснение КГГА

Почему с памятников снимают защитные конструкции

Защитные сооружения на киевских памятниках начали устанавливать в первые месяцы полномасштабного вторжения, чтобы уберечь монументы от взрывных волн и обломков. По данным КГГА, городские службы вместе с волонтерами и благотворителями обустроили такие конструкции на 18 памятниках.

Однако длительное пребывание под герметичными или плотными материалами при высокой влажности и перепадах температур может повредить состояние монументов. Из-за нарушений природного микроклимата возникают условия для разрушения материалов, появления плесени и коррозии.

Поэтому защитные конструкции частично демонтируют, чтобы специалисты могли комплексно обследовать достопримечательности и определить, нужно ли дальнейшее укрытие.

"Сейчас специалисты оценивают соотношение между защитной функцией сооружений и потенциальными рисками от их длительного воздействия, применяя индивидуальный подход к каждому объекту", - сообщили в департаменте.

Какие повреждения обнаружили под укрытиями

В ходе обследований специалисты зафиксировали несколько проблем, связанных с продолжительным пребыванием памятников под защитой.

В частности, на мраморном монументе княгини Ольге обнаружили плесень, которая образовалась из-за накопления влаги в песчаном укрытии.

Под защитными лесами памятника Богдану Хмельницкому проросла растительность. Ее корни разрушали структуру постамента.

Кроме того, из-за так называемого парникового эффекта и нарушения природного микроклимата на бронзовых элементах могут появляться высолы и признаки коррозии.

В то же время в КГГА отмечают, что защитные конструкции действительно помогают уберечь достопримечательности от обломочных поражений. В качестве примера там привели монумент Михаилу Грушевскому на улице Владимирской: во время одной из атак леса приняли на себя удар и защитили памятник от повреждений.

Демонтаж защитных конструкций вокруг памятников в Киеве (фото: КГГА)

Что будет с защитой памятников в дальнейшем

Решения по каждому монументу принимаются индивидуально - в зависимости от его технического состояния, имеющихся рисков и ситуации с безопасностью. Защитные конструкции могут демонтироваться, модернизироваться или установиться повторно.

В департаменте отмечают, что универсального способа защиты культурного наследия в условиях войны нет. Поэтому специалисты должны учитывать как угрозу российских атак, так и возможный вред длительной изоляции памятников.

Параллельно Киев использует международный опыт цифровой фиксации культурного наследия. В частности, 3D-сканирование, фотограммметрия и подробные обмеры позволяют создать документацию монументов. В случае повреждения эти материалы могут стать научной основой их реставрации или восстановления.

По данным КГГА, опыт столицы по защите памятников во время регулярных воздушных атак вызывает интерес международного профессионального сообщества.