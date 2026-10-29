Зачем снимают защиту с памятников в Киеве: объяснение КГГА

В Киеве частично демонтируют защитные конструкции на памятниках. Под укрытиями специалисты обнаружили риск повреждения материалов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента охраны культурного наследия КГГА.
Защитные сооружения на киевских памятниках начали устанавливать в первые месяцы полномасштабного вторжения, чтобы уберечь монументы от взрывных волн и обломков. По данным КГГА, городские службы вместе с волонтерами и благотворителями обустроили такие конструкции на 18 памятниках.
Однако длительное пребывание под герметичными или плотными материалами при высокой влажности и перепадах температур может повредить состояние монументов. Из-за нарушений природного микроклимата возникают условия для разрушения материалов, появления плесени и коррозии.
Поэтому защитные конструкции частично демонтируют, чтобы специалисты могли комплексно обследовать достопримечательности и определить, нужно ли дальнейшее укрытие.
"Сейчас специалисты оценивают соотношение между защитной функцией сооружений и потенциальными рисками от их длительного воздействия, применяя индивидуальный подход к каждому объекту", - сообщили в департаменте.
В ходе обследований специалисты зафиксировали несколько проблем, связанных с продолжительным пребыванием памятников под защитой.
В частности, на мраморном монументе княгини Ольге обнаружили плесень, которая образовалась из-за накопления влаги в песчаном укрытии.
Под защитными лесами памятника Богдану Хмельницкому проросла растительность. Ее корни разрушали структуру постамента.
Кроме того, из-за так называемого парникового эффекта и нарушения природного микроклимата на бронзовых элементах могут появляться высолы и признаки коррозии.
В то же время в КГГА отмечают, что защитные конструкции действительно помогают уберечь достопримечательности от обломочных поражений. В качестве примера там привели монумент Михаилу Грушевскому на улице Владимирской: во время одной из атак леса приняли на себя удар и защитили памятник от повреждений.
Демонтаж защитных конструкций вокруг памятников в Киеве (фото: КГГА)
Решения по каждому монументу принимаются индивидуально - в зависимости от его технического состояния, имеющихся рисков и ситуации с безопасностью. Защитные конструкции могут демонтироваться, модернизироваться или установиться повторно.
В департаменте отмечают, что универсального способа защиты культурного наследия в условиях войны нет. Поэтому специалисты должны учитывать как угрозу российских атак, так и возможный вред длительной изоляции памятников.
Параллельно Киев использует международный опыт цифровой фиксации культурного наследия. В частности, 3D-сканирование, фотограммметрия и подробные обмеры позволяют создать документацию монументов. В случае повреждения эти материалы могут стать научной основой их реставрации или восстановления.
По данным КГГА, опыт столицы по защите памятников во время регулярных воздушных атак вызывает интерес международного профессионального сообщества.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве до сих пор нет полноценных памятников гетманам Ивану Мазепе и Павлу Скоропадскому и руководителю Директории УНР Симону Петлюре. Также в столице не создали Национальный Пантеон и единый комплексный мемориал погибшим защитникам и защитницам Украины.
Также мы рассказывали, что в столице планируют установить памятник Ивану Мазепе.