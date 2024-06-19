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Чего Украине ожидать от саммита НАТО в Вашингтоне: ответ посла Эстонии

Среда 19 июня 2024 10:34
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Чего Украине ожидать от саммита НАТО в Вашингтоне: ответ посла Эстонии Фото: посол Эстонии в Украине Аннели Кольк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Милан Лелич

Странам-членам Североатлантического альянса на саммите в Вашингтоне нужно послать сигнал о том, что однажды Украина станет членом НАТО.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

"Что касается Эстонии, мы поддержали приглашение Украины, а также знаем, что НАТО предоставит максимальную защиту, которая понадобится Украине. Мы сами это знаем, потому что являемся членами НАТО и очень активно выступали за это уже в Вильнюсе (на предыдущем саммите НАТО в 2023 году, - ред.)", - заявила она.

По ее словам, Эстония выступает за это и сейчас, но знает, что с другими партнерами ведутся круглосуточные дискуссии, чтобы найти решение.

"Это наша главная цель - пойти на шаг дальше от решения Вильнюсского саммита. Мы должны дать сигнал, что однажды Украина станет членом НАТО. И мы надеемся, что нам удастся продвинуться по сравнению с Вильнюсом", - заявила Кольк.

Посол добавила, что даже если Украина не получит приглашения, то "формулировка будет более сильной, мы на это надеемся".

Саммит НАТО в Вашингтоне

С 9 по 11 июля в столице США пройдет саммит НАТО, посвященный 75-летию организации.

Семь месяцев спустя после начала полномасштабной агрессии России против Украины, страна подала официальную заявку на членство в НАТО. Примечательно, что Киев заявляет о желании ускоренной процедуры вступления, минуя стандартный этап Плана действий по членству в НАТО.

В преддверии саммита Североатлантического альянса, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев уже активно готовится к этому событию.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ясно дал понять, что вступление Украины в НАТО обусловлено победой в войне с Россией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что официально объявить о датах членства Украины на саммите в Вашингтоне не планируется.

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