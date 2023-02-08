Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"

Армия оккупантов не помогла Путину вернуть Украину под контроль России. Как и достичь других целей войны, заявленных Кремлем. Что РФ получила за свою агрессию – в колонке главного редактора РБК-Украина Ростислава Шаправского.

Вторжение в Украину ослабило Россию. Затяжная военная кампания явно не входила в планы российского диктатора. Как и то, что Запад не дрогнет, увидев танки в пригороде Киева, а протянет Украине руку и накажет агрессора.

Россия, провалив блицкриг и получив отпор, оказалась в новой реальности, где ей отведена роль изгоя с минимальным лагерем сторонников. Санкции же, опустошающие карманы кремлевской верхушки, олигархов и бюджета РФ, уничтожили и без того сомнительную перспективу России выйти из войны хотя бы при своем.

Мифы о "нацистах" и НАТО у ворот

Россия хотела войны и была уверена в своей победе, но банально недооценила соперника. Главная цель Кремля сводилась к смене власти в Украине с последующим возвратом страны в свою зону влияния. Полностью провалив эту задачу, РФ начала искать оправдания войне, обвиняя во всем Запад и мифических украинских "нацистов".

Прикрываясь заботой о жителях Донбасса, которые якобы 8 лет "страдали от геноцида киевского режима", путинская армия испепелила несколько городов в Луганской и Донецкой областях. Трактуя геноцид как заботу о "братском народе", россияне мобилизовали жителей оккупированных территорий и насильно депортировали в РФ огромное количество украинцев, в том числе детей.

Умалчивая о военных преступлениях, Путин говорит о разгуле неонацизма в Украине и русофобии в западных странах. "Денацификация" даже была объявлена как одна из целей войны. И здесь Россия не удивила. Кремлевская пропаганда давно скармливает россиянам мифы о "бандеровцах", "Правом секторе", а теперь и о полке "Азов". И тем самым как бы объясняя некую угрозу русскоязычному населению в Украине от националистов.

И это при том, что незадолго до аннексии Крыма и начала войны на Донбассе украинцы были едва ли не самой позитивно настроенной нацией в отношении России и ее граждан. По данным Киевского международного института социологии, в феврале в разгар Революции достоинства, но еще до известных событий в Крыму и на Донбассе, почти 80% украинцев были позитивно настроены к РФ. Уже во время большой войны, в августе прошлого года, по данным группы "Рейтинг", больше 80% украинцев высказались о негативном отношении к россиянам (очевидно, что в отношении РФ как страны этот процент еще выше).

Россия, как показывают западные исследования, умудрилась настроить против себя даже те народы, которые в принципе были к ней доброжелательные, скажем, немцев и итальянцев. Источником русофобии, о которой упрекая Запад говорил Путин, стала сама Россия и россияне.

РФ, планируя в ходе войны ослабить военный потенциал Украины (т.н. "демилитаризация"), сама того не понимая, "помогла" его усилить. Запад, отвечая на атаки оккупантов по мирным городам, все же начал поставлять Украине современное оружие – комплексы ПВО для защиты неба от российских ракет, а также одобрил передачу ВСУ современных танков и другой бронетехники. Уже в скором времени, как ожидается, стоит ждать прогресса и по поставкам самолетов.

Россия, пытаясь захватить Украину, объединила против себя Европу, подтолкнув тот же Берлин с его историческими комплексами по мотивам Второй мировой к поставкам оружия в Восточную Европу. Да и сами страны ЕС с началом вторжения РФ в Украину иначе посмотрели на свои арсеналы, решив вооружаться и планируя больше закупать и производить оружия и снарядов для своих армий.

Защита России от якобы надвигающейся угрозы со стороны НАТО – еще один миф путинской войны. В РФ, следуя этой "логике", говорят, что вынуждены были напасть первыми, пока это не сделала Украина при поддержке Запада. Украина, которая до 24 февраля получала от союзников в лучшем случае противотанковые переносные комплексы и едва ли могла угрожать ядерной державе. Не говоря о том, что в Украине готовы были обсуждать потенциальный отказ от курса в НАТО взамен на гарантии безопасности.

Путин же, оправдывая войну в том числе и защитой России от НАТО, теперь готовится принимать по соседству нового члена НАТО – Финляндию, с которой у РФ 1340 км общей границы. Официальный Хельсинки вместе со Швецией, видя аппетиты агрессора в Украине, отказались от внеблокового статуса и подали заявку в Альянс. И по факту, пугая россиян опасностью приближения НАТО к их границам, кремлевский режим сделал все, чтобы это случилось. После чего Путин заявил, что "непосредственной угрозы расширение НАТО за счет этих стран России не создает".

Плата за агрессию. Санкции работают

Европа не стала сговорчивее и не повелась на энергетический шантаж Кремля. Зависимые от российского газа и нефти страны начали искать альтернативные каналы поставок, слезая с "энергетической иглы" Москвы. Нефть, газ и уголь не стали для Путина козырем, с которым он планировал обыграть европейские страны и сдержать их или как минимум отвлечь от помощи Украине.

ЕС (за некоторыми исключением) и ряд других стран Запада, пусть не сразу, но начали отказываться от российских энергоресурсов, лишая бюджет РФ миллиардов долларов. Кроме того, введены лимиты цены на нефть и нефтепродукты, которые поставляются в третьи страны.

Энергетические санкции действуют несколько месяцев, но уже дают результат. В январе нефтегазовые доходы упали на 46% по сравнению с таким же месяцем годом ранее. Дефицит бюджета в начале года уже составил 1,76 трлн рублей, тогда как за весь прошлый год этот показатель был на уровне 3,3 трлн рублей. И, по мнению аналитиков, ситуация в госфинансах России будет только усугубляться, заставляя правительство запускать руки в фонд национального благосостояния и усиливая фискальное давление на немногий бизнес, оставшийся в РФ.

Бравада президента РФ и его дипломатов, дескать, не нужна нам Европа, мы все в Азию продавать будем – не более чем хорошая мина при плохой игре. Китай с Индией, став крупнейшими импортерами нефти из РФ, явно используют ее безвыходное положение и покупают сырье с большими скидками. И Россия, не имея других вариантов, входит в зависимость от Пекина и Нью-Дели, вместо привычной для себя монополии продавца становится заложником монополии покупателя. Но и скупать всю нефть и газ только в РФ азиатские страны не станут, понимая для себя риски.

Европа же наверняка выучит этот урок и даже по завершению войны в Украине не вернется не российскую "нефтегазовую иглу", помня об ошибках с "Северным потоком", снижением собственной добычи и слепым отрицанием политики в экономических проектах с РФ.

Кризис, но не катастрофа

О некоторых целях России в войне против Украины становится известно уже постфактум. Как было с попыткой аннексии четырех украинских областей, что, к слову, не вызвало особого энтузиазма внутри РФ. Попытка повторить крымский сценарий с "присоединением" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями не вызвала особого народного ликования, разве что в откровенно маргинальной среде.

И если "освобождение" Донецкой и Луганской областей в их админграницах Кремль хотя бы декларировал в начале вторжения, то вписать еще две области в Конституцию РФ явно поспешил. Путин не продал это как большую победу, но подтвердил цель сугубо захватнической войны и ограничил возможность для маневра с западом и Украиной. По сути, сжег мосты для дипломатии и потенциальных переговоров.

Кризис по всем фронтам, в который загоняет себя Россия, пока еще далек от катастрофы. Мифы кремлевской пропаганды при всей их абсурдности так или иначе приживаются в российском обществе, покорно ожидающего достижения целей "СВО". Вызовы, с которыми РФ еще столкнется, могут стать для нее фатальными, и фундамент уже заложен.

Но пока при всех проблемах России, вызванных развязанной ею же войной, кремлевская армия остается крупным и опасным зверем. Справиться с которым Украина не сможет без западной поддержки. Тогда как авторитарному режиму в Кремле хватит ресурса подпитывать военную машину, даже если для этого придется пожертвовать доходами россиян, их правами и свободами, развитием экономики и перспективами будущих поколений.

Изматывающая война утомляет обе стороны. И лишь сплоченная нация, которая сегодня закаляется в пламени самого страшного за десятилетия военного конфликта, сможет выстоять, победить и сохранить государство. И речь тут не столько о защитниках на передовой, сколько о тыле. Где, вопреки сложной ситуации на фронте, находится место кулуарной политике, спорам о языке, религии, кадровым и коррупционным скандалам. А это явно не те атрибуты, нужные сильному государству, чтобы выстоять в бою против превосходящего габаритами соперника.