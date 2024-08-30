Чего ждать от первого дня осени? Синоптики дали прогноз на выходные

Суббота, 31 августа

В последний день лета, 31 августа, дожди пройдут в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму. На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков.

Теплее всего днем ​​будет в Луганской, Харьковской, Полтавской до +33 градусов. Ночью прохладнее всего будет в Ивано-Франковской, Волынской, Львовской областях до +15 градусов.

В Киеве будет без осадков, но не исключена переменная облачность, днем ​​+29...+31 градусов, ночью +17...+19.

Погода в Украине 31 августа (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 1 сентября

Первый день осени, 1 сентября, принесет в Украину переменную облачность на всей территории. Теплее всего в этот день будет в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой областях, до +33.

Ночью будет холоднее всего в западных областях. В Киеве осадков не ожидается, но без переменной облачности не обойдется, днем ​​+30...+32, ночью +18...+20.

Погода в Украине 1 сентября (meteo.gov.ua)