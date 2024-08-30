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Чего ждать от первого дня осени? Синоптики дали прогноз на выходные

Фото: какой будет погода в Украине на выходных 31 августа и 1 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Хотя лето на выходных в Украине отступит, жара не собирается покидать страну. Максимально термометры покажут +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Суббота, 31 августа

В последний день лета, 31 августа, дожди пройдут в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму. На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков.

Теплее всего днем ​​будет в Луганской, Харьковской, Полтавской до +33 градусов. Ночью прохладнее всего будет в Ивано-Франковской, Волынской, Львовской областях до +15 градусов.

В Киеве будет без осадков, но не исключена переменная облачность, днем ​​+29...+31 градусов, ночью +17...+19.

Погода в Украине 31 августа (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 1 сентября

Первый день осени, 1 сентября, принесет в Украину переменную облачность на всей территории. Теплее всего в этот день будет в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой областях, до +33.

Ночью будет холоднее всего в западных областях. В Киеве осадков не ожидается, но без переменной облачности не обойдется, днем ​​+30...+32, ночью +18...+20.

Погода в Украине 1 сентября (meteo.gov.ua)

Погода в сентябре в Украине

Через несколько дней в Украину придет календарная осень. Синоптики уже предупредили, что Европу ожидает необычно теплый сентябрь после аномальной летней жары.

При этом, как уточнила синоптик Наталка Диденко, сентябрьская жара в Украине будет стоять недолго. Уже с 3 сентября в Украине ожидается существенное похолодание.

Добавим, что в сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах +15...+20 градусов (в Карпатах +13...+14 градусов), что на +2 градуса выше нормы.

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