Чего ждать от Meta Connect 2026: смарт-очки без камер, гарнитура Phoenix и новый ИИ

Meta готовит величайшую презентацию года, на которой покажет новые умные очки, ИИ-технологии и устройства смешанной реальности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Марка Цукерберга в Instagram .

Предстоящая презентация обещает быть насыщенной.

Генеральный директор компании Марк Цукерберг выступит 23 сентября в 19:00 по восточному времени, после чего на следующий день начнутся профильные сессии для разработчиков.

Среди главных тем мероприятия - расширение линейки смарт-очков, новые ИИ-релизы и долгожданные аппаратные устройства.

Новые и обновленные смарт-очки: курс на конфиденциальность

Одним из самых интересных стратегических шагов компании является разработка очков без встроенных камер, которые будут выпускаться в двух стилях и будут иметь дополнительные микрофоны для общения с ИИ-ассистентом.

Отказ от камер позволит сделать оракулы более тонкими, визуально ближе к обычным очкам, а также поможет снизить уровень критики по поводу конфиденциальности и скандалов со скрытой съемкой.

Технический директор Meta Эндрю Босворт ранее отмечал, что компания готовит отдельные разъяснения и меры по борьбе с нарушителями, пытающимися заклеивать или модифицировать индикаторные LED-лампы.

Кроме этого, ожидаются новинки от партнера Ray-Ban, а также возможные анонсы следующего поколения устройств со встроенными в линзы дисплеями - так называемая платформа Hypernova 2.

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Загадочная гарнитура смешанной реальности "Phoenix"

Главной аппаратной интригой мероприятия может стать легкая гарнитура смешанной реальности под кодовым названием Phoenix.

Изображения устройства недавно появились во внутренних обновлениях HorizonOS: они демонстрируют тонкий гаджет, использующий проводное подключение к отдельному компактному блоку.

Предварительно гарнитура будет опираться на системы отслеживания глаз и рук вместо классических контроллеров и станет одной из первых платформ на базе новейшего чипа Qualcomm Snapdragon Reality Elite.

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Искусственный интеллект и экосистема разработчиков

На фоне массивной волны обновлений в сфере искусственного интеллекта компания уделит особое внимание своему ИИ-агенту Muse, интеграция которого с очками должна состояться в ближайшее время.

Кроме того, разработчиков ждут новости о расширении поддержки посторонних приложений для экосистемы смарт-очков и обновлении виртуального пространства вместе с перспективами развития голографических аватаров, впервые продемонстрированных в прототипе Orion.