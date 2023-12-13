Польский поворот. Чего ждать от нового правительства Туска и что изменится для Украины

В кругах польской партии "Право и справедливость", фактически монопольно правившей страной с 2015 года, накануне октябрьских парламентских выборов имела некоторую популярность теория о том, что в Киеве ждут не дождутся смены власти в Варшаве и возвращения в премьерское кресло Дональда Туска. И якобы команда Владимира Зеленского на этот счет даже вступила в тайные закулисные переговоры с Берлином, где к "ПиС" относятся, мягко говоря, прохладно. Особенно активно это тема подогревалась на пике кризиса с ввозом в Европу украинского зерна.

Впрочем, никаких весомых аргументов в пользу такого "сговора" польские консерваторы обычно не приводили, как и способов, которыми Зеленский вместе с Олафом Шольцем могут привести польских либералов к власти. Тем не менее, польские медиа отметили, что избрание Туска премьер-министром было горячо одобрено в Украине. Хотя поздравления со стороны Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля не выходили за рамки принятых в таких случаях формулировок.

Лидеры Евросоюза в этом плане свои симпатии демонстрировали даже откровеннее. "Ваш опыт и твердая приверженность нашим европейским ценностям будут ценны в построении более сильной Европы на благо поляков", – написала в Х председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Апелляция к "европейским ценностям" не случайна. Брюссель много лет критиковал польскую власть за "сворачивание демократических ценностей", эта тема ушла на второй план разве что с началом полномасштабной агрессии РФ против Украины (хотя финансирование Польши из фондов ЕС до конца так и не разблокировали).

Теперь европейские власти небезосновательно считают, что отношения между Варшавой и Евросоюзом улучшатся. В этом плане победа проевропейской польской оппозиции на выборах идет вразрез с тенденцией последних месяцев – побед евроскептиков разного пошиба на выборах в Словакии и Нидерландах, взрывного роста популярности ультраправой "Альтернативы для Германии" и т.д.

И если конфликтные моменты между Варшавой и Брюсселем действительно должны исчезнуть (чему поспособствует и опыт Туска как председателя Европейского совета в 2014-2019 годах), то не стоит ожидать, что все проблемные моменты в отношениях Варшавы и Киева расстворятся мгновенно.

В своем двухчасовом выступлении перед депутатами Сейма Туск довольно четко очертил приоритеты своей политики в отношении Украины. В частности, он подчеркнул необходимость "полной мобилизации Запада" для оказания помощи Украине. Голос такого тяжеловеса как Туск, с его связями в мировых политических элитах, особенно важен сейчас, когда долгосрочная помощь Украине, по сути, зависла по обе стороны Атлантики.

Очевидно, на практике реализовывать эту политику поможет и новый министр иностранных дел в правительстве Туска, Радослав Сикорский. Это опытный дипломат, в карьере которого хватало неоднозначных высказываний, впрочем, в последние годы за ним закрепилась репутация жесткого русофоба – накануне прошлогоднего вторжения РФ в Украину он назвал Россию "серийным насильником" и пригрозил, что она "получит по яйцам", что вызвало истерику среди российских пропагандистов.

Впрочем, Туск в своем выступлении сразу дал понять, что его проукраинская политика ни в коей мере не будет идти в ущерб собственно национальным интересам Польши: "мы должны быть настойчивыми, когда речь идет об интересах Польши, в частности, польских фермеров". Тем более, ряд важных должностей, в частности, министров обороны и сельского хозяйства, заняли его коалиционные партнеры из Польской крестьянской партии – они за интересы польских фермеров точно будут бороться до конца.

Кроме того, как минимум до выборов 2025 года на своей должности останется польский президент Анджей Дуда, который потенциально может накладывать вето на решения оппозиционной ему парламентской коалиции (а голосов для преодоления вето у Туска и его союзников не хватает).

Президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Буквально в ближайшие дни украинская политика нового польского правительства пройдет сразу два испытания: как на общеевропейском, так и на двустороннем уровне.

Самый горячий вопрос – конечно, снятие транспортной блокады на польско-украинской границе. Временное, назначенное после выборов правительство "ПиС" от проблемы фактически самоустранилось, отдав проблему на откуп самим перевозчикам и местной власти. Туск еще до избрания премьером заявлял, что проблема должна быть решена немедленно, проводил встречи с экспертами по этому вопросу.

Очевидно, после вмешательства центральной власти блокада как таковая будет снята, решение вопроса перейдет в переговорный формат, возможно, польские перевозчики получат от своей власти какие-то компенсации.

Уже на второй день после полноценного начала работы нового польского правительства его глава отправится в Брюссель на саммит лидеров стран ЕС, где будут решаться сразу два ключевых для Украины вопроса: о выделении 50 миллиардов евро помощи на ближайшие четыре года и начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Впрочем, решение обоих вопросов упирается в позицию не Варшавы, а Будапешта – и Туск уже признал, что его возможности влиять на мнение Виктора Орбана очень ограничены.

Со своей стороны, Киев, помимо отсутствия чрезмерных иллюзий от прихода Туска к власти, должен не повторить свою частую внешнеполитическую ошибку: когда в отношениях с какой-либо страной он замыкается исключительно на власть и фактически игнорирует оппозицию.

"ПиС" остается очень популярной, а если исходить из результатов последних выборов, то и самой популярной в Польше партией. И уже с оппозиционных позиций точно не обеспечит Туску спокойной жизни.

Уже с первых минут после избрания нового премьера стало понятно, что поляризация в польском обществе после смены власти никуда не делась: лидер "ПиС" Ярослав Качинський вышел на трибуну Сейма и обвинил Туска, своего заядлого личного врага, в том, что тот является "немецким агентом".

Отношения Украины с новым польским правительством наверняка пройдут много испытаний в следующем году, который по мнению большинства западных, и не только, наблюдателей, станет для Украины более сложным, чем текущий. Если в вопросах геополитики, европейской и евроатлантической интеграции, сферы безопасности и обороны Варшава явно будет на одной стороне с Киевом, то прикладные экономические вопросы, вроде того же зерна или перевозок, неизбежно будут провоцировать конфликты.

Еще важнее роль, которую Польша займет в случае потенциальных мирных переговоров – сейчас такая возможность категорически отметается Киевом, но через год, после выборов в США, ситуация может выглядеть иначе. Один из польских симпатиков "ПиС", с которым РБК-Украина общалось еще до октябрьских выборов, говорил прямо: "Вы зря так надеетесь на Туска. Когда вам начнут выкручивать руки на переговоры, мы бы стояли за вас до конца. А эти будут прислушиваться к Берлину". Сколько в этом утверждении правды, а сколько конспирологии и нелюбви к политическим оппонентам, пока сказать невозможно.