Глава "Вернись живым" рассказал, получал ли предложения идти в политику

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что не получал предложений присоединиться к политическим силам. Он отметил, что не хочет идти в политику.

"Я не скажу чего-нибудь нового: мне не очень это все интересно. Здесь ничего не меняется уже достаточно давно. При этом получал ли я какие-нибудь предложения? Нет, не получал. Я же спрашиваю: когда выборы? О чем говорить? Не о чем говорить", - сказал он.

При этом Чмут не исключает, что его фамилию могли использовать в политических целях. По его словам, этот процесс невозможно проконтролировать.

"Поэтому, возможно, где-то кто-то себе планирует что-то, но я пока не планирую. Фонд тем более аполитичный и в этом большая ценность и большая добавленная стоимость для партнеров, для государства, для людей. Мы не выстроим партию за ваши деньги. Но при этом мы работаем с властью, с бизнесом, с политиками, с чиновниками, с армией, с государством", - объяснил волонтер.

Чмут также прокомментировал деятельность двух политических фондов. По его мнению, оба фонда занимаются важным делом.

"Есть фонд Петра Алексеевича Порошенко и есть фонд Сергея Притулы. Оба крупных фонда занимаются нужным делом по обеспечению сил обороны. Возят они плюс-минус подобное нам, действительно они есть в армии, нет каких-то историй, что кто-то забирает и так далее. Это все (подобные разговоры - ред.) возникает от недалекости и ограниченности людей", - сказал он.

Напомним, что Тарас Чмут в интервью РБК-Украина также рассказал, чего не хватает украинской армии для успеха на поле боя. По его мнению, речь идет не только об оружии, но и о людских ресурсах.

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