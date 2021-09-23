ЧС-2022: хто та як може потрапити на матч Фінляндія-Україна

У Гельсінкі 9 жовтня на стадіоні "Олімпійський" відбудеться матч відбору до Чемпіонату світу з футболу 2022 між Україною та Фінляндією. Однак потрапити на цей матч зможуть тільки вакциновані від коронавірусу уболівальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську асоціацію футболу .

Де придбати квитки

Продаж квитків буде здійснюватися в окремі сектори. Придбати квиток можна виключно на сайті квиткового партнера Футбольної асоціації Фінляндії. Найближчим часом УАФ опублікує посилання для придбання квитків у гостьові сектори.

Хто зможе приїхати на матч

Наразі в'їзд до Фінляндії дозволений українцям, які повністю пройшли курс вакцинації від коронавірус. Однак після другого щеплення має пройти щонайменше 14 днів.

Які вакцини від коронавірусу визнає Фінляндія:

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen (Johnson&Johnson);

Sinopharm;

CoviShield;

CoronaVac.

Вимоги до сертифікату про вакцинацію:

має бути англійською;

повинен містити ім’я та дату народження особи;

інформацію про отриману вакцину;

дати отримання першої та другої доз вакцини;

місце отримання вакцини;

підпис лікаря та печатку медичного закладу, де було проведено вакцинацію.

Оскільки до 9 жовтня правила в'їзду до Фінляндії можуть змінитися, то УАФ радить українським уболівальникам стежити за оновленнями на офіційній веб-сторінці прикордонної служби Фінляндії.