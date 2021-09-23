ЧМ-2022: кто и как может попасть на матч Финляндия-Украина

В Хельсинки 9 октября на стадионе "Олимпийский" состоится матч отбора на Чемпионат мира по футболу 2022 года между Украиной и Финляндией. Однако попасть на этот матч смогут только вакцинированные от коронавируса болельщики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола .

Где купить билеты

Продажа билетов будет осуществляться в отдельные сектора. Приобрести билет можно исключительно на сайте билетного партнера Футбольной ассоциации Финляндии. В ближайшее время УАФ опубликует ссылку для приобретения билетов в гостевые сектора.

Кто сможет приехать на матч

Сейчас въезд в Финляндию разрешен украинцам, которые полностью прошли курс вакцинации от коронавируса. Однако после второй прививки должно пройти не менее 14 дней.

Какие вакцины от коронавируса признает Финляндия:

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen (Johnson&Johnson);

Sinopharm;

CoviShield;

CoronaVac.

Требования к сертификату о вакцинации:

должен быть на английском;

должен содержать имя и дату рождения лица;

информацию о полученной вакцине;

даты получения первой и второй доз вакцины;

место получения вакцины;

подпись врача и печать медицинского учреждения, где была проведена вакцинация.

Поскольку до 9 октября правила въезда в Финляндию могут измениться, то УАФ советует украинским болельщикам следить за обновлениями на официальной веб-странице пограничной службы Финляндии.