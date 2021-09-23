ЧМ-2022: кто и как может попасть на матч Финляндия-Украина
В Хельсинки 9 октября на стадионе "Олимпийский" состоится матч отбора на Чемпионат мира по футболу 2022 года между Украиной и Финляндией. Однако попасть на этот матч смогут только вакцинированные от коронавируса болельщики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
Где купить билеты
Продажа билетов будет осуществляться в отдельные сектора. Приобрести билет можно исключительно на сайте билетного партнера Футбольной ассоциации Финляндии. В ближайшее время УАФ опубликует ссылку для приобретения билетов в гостевые сектора.
Кто сможет приехать на матч
Сейчас въезд в Финляндию разрешен украинцам, которые полностью прошли курс вакцинации от коронавируса. Однако после второй прививки должно пройти не менее 14 дней.
Какие вакцины от коронавируса признает Финляндия:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen (Johnson&Johnson);
- Sinopharm;
- CoviShield;
- CoronaVac.
Требования к сертификату о вакцинации:
- должен быть на английском;
- должен содержать имя и дату рождения лица;
- информацию о полученной вакцине;
- даты получения первой и второй доз вакцины;
- место получения вакцины;
- подпись врача и печать медицинского учреждения, где была проведена вакцинация.
Поскольку до 9 октября правила въезда в Финляндию могут измениться, то УАФ советует украинским болельщикам следить за обновлениями на официальной веб-странице пограничной службы Финляндии.