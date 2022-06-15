Коста-Рика стала останнім учасником ЧС-2022 після мінімальної перемоги над Новою Зеландією
Збірна Коста-Рики здобула останню путівку на Мундіаль у Катарі, здолавши новозеландців у вирішальному матчі плей-офф кваліфікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
ЧС-2022, кваліфікація, плей-офф
Коста-Рика – Нова Зеландія – 1:0
Гол: Кемпбелл, 3
Вилучення: Барбарусес, 69 (НЗ)
Долю протистояння вирішив швидкий гол. На 3-й хвилині гольову атаку провели костариканці. Це Беннетт утік у прорив лівим флангом і прострілив до центру штрафного майданчика, де Джоел Кемпбелл ударом в один дотик завершив зусилля партнерів.
Новозеландці побігли відігруватися. Свої моменти змарнували Грейв, Вуд, Гарбетт. А гол того ж Вуда перед перервою скасували через фол після роботи VAR.
У другій половині Нова Зеландія продовжила спроби вирівняти становище. Та зайве бажання підвело номінальних гостей – Барбарусес грубо зіграв у центрі поля й пішов відпочивати достроково. А відігратися вдесятьох представник Океанії так і не зміг.
Отже, на чемпіонат світу-2022 поїде збірна Коста-Рики. Вона потрапила до групи E турніру, де зустрінеться з командами Іспанії, Німеччини та Японії.
Нагадаємо, що українська збірна розійшлася миром із Ірландією і зберегла лідерство в квартеті.
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