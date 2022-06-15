Коста-Рика стала останнім учасником ЧС-2022 після мінімальної перемоги над Новою Зеландією

Збірна Коста-Рики здобула останню путівку на Мундіаль у Катарі, здолавши новозеландців у вирішальному матчі плей-офф кваліфікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

ЧС-2022, кваліфікація, плей-офф

Коста-Рика – Нова Зеландія – 1:0

Гол: Кемпбелл, 3

Вилучення: Барбарусес, 69 (НЗ)

Долю протистояння вирішив швидкий гол. На 3-й хвилині гольову атаку провели костариканці. Це Беннетт утік у прорив лівим флангом і прострілив до центру штрафного майданчика, де Джоел Кемпбелл ударом в один дотик завершив зусилля партнерів.

Новозеландці побігли відігруватися. Свої моменти змарнували Грейв, Вуд, Гарбетт. А гол того ж Вуда перед перервою скасували через фол після роботи VAR.

У другій половині Нова Зеландія продовжила спроби вирівняти становище. Та зайве бажання підвело номінальних гостей – Барбарусес грубо зіграв у центрі поля й пішов відпочивати достроково. А відігратися вдесятьох представник Океанії так і не зміг.

Отже, на чемпіонат світу-2022 поїде збірна Коста-Рики. Вона потрапила до групи E турніру, де зустрінеться з командами Іспанії, Німеччини та Японії.