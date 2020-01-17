Члени уряду відреагували на заяву Гончарука про відставку

Члени уряду відреагували на заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на їхні соцмережі.

Зокрема, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров висловив підтримку Гончаруку.

"Я підтримую Олексія Гончарука. Всю нашу команду. Ті процеси, які запущені, потрібно довести до розуму. Я особисто не тримаюся за посаду, щоб все зробити потрібно максимальну довіру всіх політичних партнерів, ваше!" - написав він у Facebook.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба також підтримав прем'єра.

"Я поважаю рішення Олексія Гончарука. Це були 4,5 місяці, за які я вдячний президенту Володимиру Зеленському, парламенту і прем’єру. У складі команди я робив і станом на зараз роблю все, щоб країна змінювалася на краще, отримувала ще більше міжнародної підтримки й рухалася вперед. Це було прикольно і важливо", - вказав Кулеба.

Міністр освіти Ганна Новосад заявила, що вони одна команда.

"Ми одна команда, яка без довіри та взаємодії результатів не досягне, тому я підтримую рішення Прем‘єра. Але! Роботу ніхто не відміняв, тому працювати ми продовжуєм. До подальших рішень, якими б вони не були", - зазначила Ганна Новосад.

Також міністр соціальної політики Юлія Соколовська висловила слова підтримки.

"Ми є єдиною командою, тому підтримуємо позицію Прем'єр-міністра та чекаємо на рішення президента. Та продовжуємо працювати", - зауважила Юлія Соколовська.

Мінстр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда назвала команду Гончарука класичним урядом технократів.

"Наша команда - класичний уряд технократів. Без політичних амбіцій, без олігархічних шлейфів, без кулуарщини. Працювати в такій команді - складно (бо мусиш постійно підвищувати професійну планку), але надзвичайно драйвово (бачиш швидкі результати)", - написала Коляда.

Прем'єру висловив підтримку міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр України Олексій Гончарук подав у відставку. Він передав свою заяву президенту Володимиру Зеленському з правом внесення в парламент.

Представник уряду у Верховній раді Олена Шуляк вважає, що Зеленський не буде підписувати заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.